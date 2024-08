Dax-Widerstand: 18.950 18.999 Dax-Unterstützung: 18.500 17.900

Dax-Rückblick:

Dem Dax fehlten gestern weniger als 40 Punkte zu einem neuen Allzeithoch, bevor es am Nachmittag einen ersten dynamischen Ausverkauf gab. Der hatte aber keine weiteren Konsequenzen.

Auch der eher enttäuschende Ausblick von Nvidia kann dem deutschen Leitindex heute Morgen nichts anhaben. Der Index klettert auf ein neues Allzeithoch oberhalb von 18.900 Punkten.

Dax-Ausblick:

Der Dax hat es heute tatsächlich geschafft und oberhalb von 18.900 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Das hätten am 5. August sicher die wenigsten - mich eingeschlossen - erwartet. Ich hatte damals geschrieben:

Im Bereich um 17.000 Punkten befindet sich eine wichtige Horizontalunterstützung im Tageschart. Dieser Bereich käme in Frage für den Beginn einer etwas stabileren Zwischenkorrektur.

Dass sich aus dieser "stabileren Zwischenkorrektur" ausgehend von 17.000 Punkten (Tagestief am 05.08. lag bei 17.013 Punkten) eine Rally von knapp 2.000 Punkten entwickelt, war damals nicht abzusehen.

Nach dieser beeindruckenden Rally hat der Index natürlich größeren Korrekturbedarf. Ob diese Korrektur bereits mit dem heutigen neuen Allzeithoch einsetzt oder erst im Bereich 19.000 Punkte, ist aktuell noch nicht abzusehen.

Quelle: Tradingview

