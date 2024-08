Dax-Widerstand: 17.660 17.700 Dax-Unterstützung: 17.000 16.500

Dax-Rückblick:

Der Dax hat in der abgelaufenen nun endlich die mehrwöchige bärische Konsolidierung (rot) im Tageschart gen Süden hin aufgelöst. Im Anschluss gab der Index inklusive des heutigen Vormittags zeitweise bereits schon wieder 1.000 Punkte nach.

Mit dem Rutsch unter die Marke von 18.100 Punkte wurde zudem auch eine mittelfristige Schulter-Kopf-Schulter Umkehrformation (türkis) im Tageschart komplettiert. Vor Kurzem wurden noch "schlechte" Wirtschaftsdaten gefeiert, da sie auf mögliche Zinssenkungen hinwiesen. Jetzt jedoch dominiert die Sorge vor einer drohenden Rezession. Das "Soft Landing"-Szenario für die US-Wirtschaft wurde praktisch über Nacht verworfen, und die Aussichten erscheinen nun düster.

Dax-Ausblick:

Kurzfristig ist der Index nun bereits schon wieder stark überverkauft, es muss daher jederzeit mit größeren Zwischenerholungen gerechnet werden. So lange diese allerdings nicht über 17.700 Punkte hinausgehen, bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter südwärts.

Im Bereich um 17.000 Punkten befindet sich eine wichtige Horizontalunterstützung im Tageschart. Dieser Bereich käme in Frage für den Beginn einer etwas stabileren Zwischenkorrektur.

Quelle: Tradingview

