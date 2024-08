EQS-News: tonies ernennt Ginny McCormick zur ersten Chief Experience Officer, um den internationalen Wachstumskurs weiter zu beschleunigen

EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Personalie

tonies ernennt Ginny McCormick zur ersten Chief Experience Officer, um den internationalen Wachstumskurs weiter zu beschleunigen



29.08.2024 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





tonies ernennt Ginny McCormick zur ersten Chief Experience Officer, um den internationalen Wachstumskurs weiter zu beschleunigen

Die erfahrene US-amerikanische Marketing-Managerin Ginny McCormick wird zum 2. September 2024 als Chief Experience Officer (CXO) in den Vorstand von tonies berufen und ist für die Bereiche Marke, Produkt und Content verantwortlich.

Die neu geschaffene CXO-Position ist strategisch darauf ausgelegt, Marke, Produkt und Content unter einer visionären Führung zu vereinen und tonies weltweit weiter als die Premiummarke für bildschirmfreie Unterhaltung für Kinder zu etablieren.

LUXEMBURG, 29. August 2024 // tonies SE ("tonies"), das Unternehmen hinter der führenden internationalen digitalen Audioplattform für Kinder und der preisgekrönten Toniebox, hat die Ernennung von Ginny McCormick zum Chief Experience Officer (CXO) mit Wirkung zum 2. September 2024 bekannt gegeben. Sie verfügt über zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung und wird neben CEO Tobias Wann und CFO Jan Middelhoff im Vorstand von tonies die Bereiche Marke, Produkt und Content verantworten.

Tobias Wann, CEO von tonies, sagt: "tonies hat mit seinen interaktiven, bildschirmfreien Audioerlebnissen eine neue Kategorie in der Kinderunterhaltung geschaffen. Mit der Schaffung der CXO-Rolle schärfen wir unseren Fokus auf außergewöhnliche Kundenerlebnisse – während wir global skalieren. Mit der Ernennung von Ginny wollen wir tonies strategisch von einer beliebten Marke zu einer globalen Ikone weiterentwickeln. Ihre umfassende Marketing-Expertise und ihre beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Skalierung globaler Marken, insbesondere in den USA, machen Ginny zur idealen Besetzung, um diese Vision zu realisieren.“

Christian Bailly, Vorsitzender des Aufsichtsrats von tonies, fügt hinzu: „Die Erweiterung des tonies-Vorstands mit Ginny McCormick als neue CXO ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur des Unternehmens. Mit der neuen CXO-Rolle stellen wir die Weichen dafür, dass tonies seine führende Position an der Schnittstelle von Technologie, Content und Spielzeug weiter ausbauen kann. Ginnys Erfahrung und Kreativität werden den Vorstand von tonies in wichtigen Bereichen verstärken. Mit Ginny, Tobias und Jan sowie dem gesamten tonies-Team ist das Unternehmen perfekt aufgestellt, um das nächste Wachstumskapitel von tonies einzuleiten.“

Ginny McCormick kommentiert: "Ich bin stolz und freue mich darauf, als erste Chief Experience Officer Teil des tonies-Teams zu werden. tonies hat schon heute die Herzen von Kindern und Familien auf der ganzen Welt erobert, und ich freue mich darauf, zum weiteren Wachstum und Erfolg beizutragen. Gemeinsam werden wir magische, unvergessliche Erlebnisse schaffen, die nicht nur unterhalten, sondern auch bilden und inspirieren. Ich kann es kaum erwarten, meine Leidenschaft für Storytelling und Innovation in dieses außergewöhnliche Unternehmen einzubringen."

McCormick bekleidete zuvor Führungspositionen im Marketing bei Zappos.com, Amazon Hub, Hasbro, Mattel Interactive und Reebok. Zuletzt war McCormick als Chief Marketing Officer bei Zappos.com tätig. Dort leitete sie alle Aktivitäten in den Bereichen Marketing, Consumer Insights, Markenkooperationen und kooperative Werbung. Während ihrer Zeit bei Hasbro baute sie eine weltweite Medienorganisation auf und leitete Markteinführungsstrategien für ein renommiertes Markenportfolio, darunter Nerf, Monopoly, Transformers, Play-Doh und My Little Pony.

Die Ernennung von Ginny McCormick ist ein wichtiger Meilenstein im Skalierungsprozess von tonies, der sich auf den Ausbau der globalen Präsenz, insbesondere in den USA, konzentriert. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, tonies als weltweit führende Premiummarke für Kinder zu etablieren, indem es sein Markenversprechen mit fesselndem Storytelling, innovativen Produkten, strategischem Vertrieb und nachhaltig positiven Erlebnissen für Kinder und Familien auf der ganzen Welt einlöst.

tonies‘ neue CXO Ginny McCormick. Foto: privat

Über tonies

tonies® ist die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder mit rund 7 Millionen verkauften Tonieboxen und über 90 Millionen Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. Tonieboxen wurden in über 100 Ländern aktiviert, das Inhaltsportfolio umfasst mehr als 1,100 Tonies-Figuren auf verschiedenen Sprachen.

Investor Relations Kontakt

Manuel Bösing

Head of Investor Relations

Phone: +4915157846012

Mail: ir@tonies.com

Medienkontakt

Mattes Kohlmeier

FGS Global

Senior Associate

Phone: +49 162 104 1033

E-Mail: press@tonies.com // mattes.kohlmeier@fgsglobal.com

29.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: tonies SE 9 rue de Bitbourg 1273 Luxembourg Deutschland ISIN: LU2333563281, LU2333564099, WKN: A3CM2W, A3GRR1, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1977269

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1977269 29.08.2024 CET/CEST