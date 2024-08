ZDF-Politbarometer sieht CDU in Sachsen und AfD in Thüringen vorne

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen scheint sich die Stimmung in den beiden Freistaaten zu verstetigen: Laut ZDF-Politbarometer liegt die AfD in Thüringen und die CDU in Sachsen vorne.

In Sachsen wünschen sich 70 Prozent der Befragten, dass Amtsinhaber Michael Kretschmer (CDU) Ministerpräsident bleibt. Für den AfD-Kandidaten Jörg Urban sprachen sich nur 15 Prozent aus. Bei der Parteienpräferenz liegt die CDU bei 33 und die AfD bei 30 Prozent. Danach kommt das BSW mit zwölf Prozent (plus eins), die SPD und die Grünen folgen jeweils mit sechs Prozent. Die Linke käme mit vier Prozent nicht in den Landtag. Neben der Fortsetzung der Regierung aus CDU, Grünen und SPD gäbe es auch eine genauso knappe Mehrheit für ein Bündnis aus CDU und BSW.

In Thüringen klaffen die Wünsche der Wähler bei der Person des Ministerpräsidenten und der Parteien auseinander. 39 Prozent würden Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) gerne als Landeschef behalten. Aber nur 13 Prozent geben an, die Linke zu wählen. Die AfD, mit der niemand koalieren will, käme auf 29 Prozent (minus eins) - aber nur 15 Prozent würden gerne Björn Höcke als Ministerpräsident sehen. In Thüringen landet die CDU bei der Parteienpräferenz bei 23 Prozent und das BSW bei 18 Prozent (plus eins). Die SPD käme auf sechs Prozent, die Grünen würden mit vier Prozent den Einzug in den Landtag verpassen. Damit hätte eine Koalition aus CDU, BSW und SPD aktuell eine knappe Mehrheit.

