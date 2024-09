Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges

125 Jahre Basler Kantonalbank: Die BKB feiert mit der ganzen Stadt Geburtstag



Das Sommerfest, zu dem die Basler Kantonalbank (BKB) anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens eingeladen hatte, lockte am Wochenende Tausende von Musikfans auf den Barfüsserplatz. Während drei Tagen sorgten Bligg, 77 Bombay Street, Skip, das Sinfonieorchester Collegium Musicum Basel, Georgy's Big Band und viele weitere, regionale und nationale Acts für beste Unterhaltung und begeisterten das Publikum.

Mit dem Fest auf dem Barfüsserplatz bzw. den kostenlosen Konzerten und Darbietungen bedankte sich die BKB bei der Bevölkerung, der Stadt und ihren Kundinnen und Kunden für die Treue und das Vertrauen in den vergangenen 125 Jahren. Bei schönem Wetter und hochsommerlichen Temperaturen erlebten schätzungsweise gegen 30 000 Baslerinnen und Basler neben Zirkus und Tanz einen bunten Mix aus verschiedenen Musikrichtungen. Das Fest für Jung und Alt wurde gemeinsam mit der Stiftung Pro UKBB organisiert, welcher auch der Reinerlös aus den Verpflegungsständen zugutekommt.

16 Konzerte und Auftritte für Jung und Alt

Am Freitagabend versetzten lokale Bands wie Brandhärd oder Skip mit Rap und Hip-Hop vor allem ein jüngeres Publikum in Partylaune, das bis nach Mitternacht ausgelassen feierte. Bereits am Samstagmorgen brachten Marius und die Jagdkapelle viele Kinderherzen zum Hüpfen, bevor u.a. der Jugend Circus Basilisk oder die Schotte Clique mit ihren Darbietungen das Publikum begeisterten. Bis in die späten Abendstunden sorgten die Konzerte von Bligg, Les Touristes oder 77 Bombay Street für ausgelassene Stimmung, während Anna Rossinelli mit ihrer Stimme beeindruckte. Am Sonntag setzten dann das Sinfonieorchester Collegium Musicum, der Cantus Chor und Georgy's Big Band einen stimmungsvollen Schlusspunkt unter das BKB Sommerfest.

Engagiert für die Stadt, ihre Bevölkerung und einen guten Zweck

Am Wochenende waren rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKB während insgesamt 1500 Stunden im Einsatz. Sie bewirteten die Gäste, räumten ab, verteilten Ohrenstöpsel, betreuten die Künstlerinnen und Künstler oder halfen tatkräftig an den Verpflegungsständen mit. Diese wurden von neun Basler Vereinen betrieben, die sich damit einen Zustupf in die Vereinskasse verdienen konnten. Der verbleibende Reinerlös kommt - wie schon bei den BKB Quartiersamstagen - der Stiftung Pro UKBB zugute, die mit dem Geld den Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien den Spitalaufenthalt im UKBB so unbeschwert wie möglich gestaltet. Die Höhe der Spende wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Würdiger Höhepunkt im Jubiläumsjahr der BKB

Basil Heeb, CEO der BKB, mischte sich mit seinen Geschäftsleitungs-Kolleginnen und ‑Kollegen unter das Publikum und feierte mit den Gästen. Für ihn ist das Sommerfest nicht nur ein grosser Erfolg, sondern auch der Höhepunkt des Jubiläumsjahres: «Dass wir an diesem Wochenende einen so grossen Ansturm verzeichnen und die Baslerinnen und Basler begeistern konnten, freut mich ausserordentlich. Es zeigt mir, wie stark wir hier verwurzelt sind und lässt mich für die BKB zuversichtlich in die nächsten 125 Jahre blicken.»

