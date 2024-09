Top-Aktien für September 2024

Ralf Anders: Zoom Video Communications

Der Corona-Hype ist längst vorbei. Aber Zoom (WKN: A2PGJ2) setzt noch immer den Standard für Video-Meetings. Und damit verdient das Unternehmen gutes Geld. Allein in Q2 machte es 1,2 Mrd. US-Dollar Umsatz, womit ein operativer Cashflow von 449 Mio. US-Dollar generiert wurde, ein Plus von 34 %. Zum 31. Juli hatte Zoom 7,5 Mrd. US-Dollar an Finanzmitteln zur Verfügung. Ein Teil davon wird für den Rückkauf eigener Aktien eingesetzt.

Zoom investiert auch massiv in den Ausbau seines Leistungsspektrums und die Entwicklung nützlicher KI-Features. Dadurch gelingt es zunehmend, zahlungskräftige Enterprise-Kunden zu gewinnen und sich von der harten Konkurrenz im Brot-und-Butter-Geschäft zu differenzieren. Die weltbekannte Marke Zoom wird an der Börse derzeit mit überschaubaren 20 bis 22 Mrd. US-Dollar bewertet. Im Vergleich zum erwarteten freien Cashflow von 1,6 Mrd. US-Dollar für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 ergibt sich im September vielleicht eine interessante Kaufgelegenheit.

Ralf Anders besitzt keine Aktien von Zoom.

Caio Reimertshofer: Fiverr

Fiverr (WKN: A2PLX6) möchte sich zu einem One-Stop-Shop für den digitalen Geschäftsbedarf entwickeln. Bisher lag der Fokus darauf, mit der eigenen Plattform Auftraggeber und Freelancer in Kontakt zu bringen und für ebendiese Vermittlung einen Obolus einzubehalten. In diesem Bereich hat sich das Unternehmen eine großartige Marktstellung erarbeitet. Die Marke Fiverr ist einfach ein fester Begriff, wenn es um Freelancer-Dienste geht.

Mit der Übernahme von AutoDS geht das Management nun einen Schritt weiter und stellt Tools für den Aufbau eines automatisierten Dropshipping-Business zur Verfügung. Zukünftig möchte das Unternehmen also nicht nur Freiberufler vermitteln, sondern im gleichen Zuge ergänzende Dienstleistungen anbieten.

Eine smarte Strategie vom Management, die es an der Börse mitsamt des Unternehmens im Augenblick zu einer günstigen Bewertung zu ergattern gibt. Denn aktuell wird die Fiverr-Aktie mit einem Multiple von rund 11 beim Verhältnis zwischen Unternehmenswert und freiem Cashflow gehandelt.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Fiverr.

Peter Roegner: Williams-Sonoma

Der amerikanische Einzelhändler Williams-Sonoma (WKN: 867980) ist hierzulande wenig bekannt. Dabei sind seine Marken, darunter Williams Sonoma und Pottery Barn, in den USA ganz vorne mit dabei, wenn es um hochwertige Produkte für Einrichtung und Haushalt geht. Zudem ist Williams-Sonoma einer der ganz wenigen klassischen Retailer, die es geschafft haben, ein erfolgreiches Onlineangebot auf die Beine zu stellen.

Derzeit macht die Immobilienkrise den Unternehmen etwas zu schaffen, weswegen die Aktie nach einer schwächeren Umsatzprognose deutlich an Wert verloren hat. Allerdings rechnet Williams-Sonoma trotz des Rückgangs mit höheren Gewinnmargen – die von Warren Buffett so geschätzte Preissetzungsmacht.

Der zurückgekommene Aktienkurs bietet zusammen mit der Aussicht auf eine Leitzinssenkung im September langfristigen Anlegern derzeit eine gute Einstiegsmöglichkeit. Eine Dividendenrendite von 1,6 % gibt es obendrauf.

Peter Roegner besitzt keine Aktien von Williams-Sonoma.

Frank Seehawer: ICE Group

Meine Top-Aktie für September 2024 ist die ICE Group (WKN: A1W5H0). Der Börsenplattformbetreiber, zu dem unter anderem die NYSE gehört, profitiert von einem immer größer werdenden Finanzmarkt – ein Megatrend.

Als eine der größten Börsen in den USA ist sie hier gut aufgestellt. Ein reguliertes Geschäft mit starken Cashflows bildet die Basis. Vertikale Übernahmen ergänzen das Ökosystem.

Der Rekordumsatz von 2,3 Mrd. US-Dollar im zweiten Quartal 2024 zeigt, dass das Finanzunternehmen auf dem richtigen Weg ist – ein Plus von 23 % im Vergleich zum Vorjahr. Die strategische Ausrichtung auf Software- und Service-Umsätze mit wiederkehrendem Umsatzcharakter sollte sich langfristig auszahlen.

Zudem spielt die zuletzt zunehmende Nervosität an den Märkten dem Unternehmen mit Sitz in Atlanta (Georgia, USA) in die Karten. Bei künftigen Zinsänderungen der Zentralbanken könnte dies tendenziell Rückenwind bedeuten.

Frank Seehawer besitzt Aktien der ICE Group.

Hendrik Vanheiden: Datagroup

Während die Börsenkurse wieder etwas stärker schwanken, konzentriere ich mich im September auf fundamental gut aufgestellte Unternehmen mit vergleichsweise günstiger Bewertung. Datagroup (WKN: A0JC8S) passt genau in dieses Schema.

Der deutsche IT-Dienstleister unterstützt kleinere und mittlere Unternehmen sowie Behörden auf ihrem Weg ins digitale Zeitalter und ist so langfristig schön gewachsen. In den letzten Quartalen stockte das Wachstum jedoch etwas. Der Aktienkurs gab als Reaktion deutlich nach und notiert nun knapp 50 % unter seinem Allzeithoch.

Im abgelaufenen Quartal zog das Umsatzwachstum mit nun 8 % jedoch wieder schön an. Der Gewinn schwächelt aufgrund von Investitionen in Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Technologien noch. Das könnte sich jedoch bald ändern. Dann dürfte die Bewertung mit einem KGV von derzeit 13 auch wieder anziehen.

Hendrik Vanheiden besitzt keine Aktien von Datagroup.

Henning Lindhoff: Chipotle

Hast du Lust auf eine Aktie mit der richtigen Schärfe? Dann schau dir mal Chipotle (WKN: A0ESP5) an. Nach dem Kursrückgang von über 14 % in den vergangenen drei Monaten bietet sich im September eine interessante Kaufchance.

Der Fast-Food-Experte hat im zweiten Quartal, mit einem Umsatz von fast 3 Mrd. Dollar, selbst meine optimistischen Erwartungen übertroffen. Und trotz steigender Betriebskosten plant das Management, die globale Präsenz zu steigern, und strebt 7.000 Standorte weltweit an. Man setzt auch künftig auf operative Effizienz durch Automatisierung und digitale Bestellsysteme, um die Margen zu schützen.

Wenn du ein langfristiges Food-Investment mit Potenzial suchst, könnte Chipotle genau das Richtige sein – insbesondere zum aktuell wieder attraktiven Kurs.

Henning Lindhoff besitzt keine Aktien von Chipotle.

Der Artikel Top-Aktien für September 2024 ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Chipotle, Datagroup, Fiverr und Zoom.

