Dax-Rückblick:

Nach den Schlagzeilen um Jerome Powell und Donald Trump von gestern Abend und den anschließenden Turbulenzen melden sich heute Vormittag zunächst die Käufer zurück und schicken den Dax zurück in den Bereich um 24.300 Punkte bevor Gewinnmitnahmen einsetzen.

Dax-Ausblick:

Der Index wurde am Morgen im Bereich des Horizontalwiderstands um 24.300 Punkte zurückgewiesen und ist kurzfristig zunächst weiter anfällig für weitere Gewinnmitnahmen Richtung 24.100 Punkte, solange den Käufern kein schneller Konter zurück über 24.300 Punkte gelingt.

Klare prozyklische Verkaufssignale würden bei einem Rücksetzer unter die 24.000er Marke entstehen. In dem Falle wäre eine neue Verkaufswelle Richtung 23.500 Punkte einzuplanen. Die nächste Dax Chartanalyse gibt es hier an dieser Stelle wieder am Montag.