AKTIE IM FOKUS: Bayer gefragt - Analyst: Kerendia-Ergebnis reicht für Zulassung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bayer dürften am Montag positiv auf detaillierte Studienergebnisse zum Medikamentenkandidaten Finerenon gegen Herzinsuffizienz reagieren. Sie seien solide genug für eine Zulassung und wettbewerbsfähig, kommentierte Analyst James Quigley von Goldman Sachs.

Bayer hatte die Resultate zu Finerenon (Markenname Kerendia) auf dem Kardiologen-Kongress ESC in London am Sonntag veröffentlicht, und strebt nun eine Zulassung zur Behandlung von Herzinsuffizienz an. Auch Jo Walton von der UBS rechnet damit, dass dies klappt.

Die Bayer-Aktien kletterten vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,3 Prozent auf 28,24 Euro. Sie befinden sich aktuell in einem breiten Bodenbildungsversuch, der erst über 30 Euro abgeschlossen werden könnte./ag/mis