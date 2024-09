Devisen: Eurokurs legt etwas zu - weiter unter 1,11 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag im frühen Handel etwas zugelegt. Am Morgen stieg der Kurs auf 1,1070 US-Dollar und lag damit etwas über dem Stand vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1087 Dollar festgesetzt.

Der Euro zeigte eine leichte Gegenbewegung, nachdem er in der vergangenen Woche deutlich gefallen war. "Marktteilnehmer spekulieren auf eine weitere Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB). Der disinflationäre Trend ist intakt und die konjunkturelle Entwicklung lässt zu wünschen übrig", schrieben Experten der Landesbank Hessen-Thüringen in einem Morgenkommentar. Daher werde sich der EZB-Rat auf der Sitzung in der kommenden Woche "wohl zu einer weiteren Lockerung der Geldpolitik hinreißen lassen".

Am Montag werden am Devisenmarkt eher wenige Impulse erwartet, denn in den USA ist Feiertag. Für etwas Bewegung könnten die Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in der Eurozone sorgen, die am Vormittag erwartet werden.

Darüber hinaus blicken die Anleger bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag erwartet wird und wegen möglicher Signale für die weitere Geldpolitik in den USA im Fokus steht. "Sollte der vom Konsens erwartete Stellenaufbau für August von 160.000 erneut klar verfehlt werden, dürfte das die Arbeitsmarktsorgen und damit die Zinssenkungsphantasien wieder befeuern", kommentierten Experten der Dekabank./lfi/jkr/mis