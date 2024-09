IRW-News: Sibanye Stillwater: Trading Statement und Produktionsupdate für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Trading Statement und Produktionsupdate für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024

Johannesburg, 2. September 2024: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) wird am Donnerstag, den 12. September 2024, seine Betriebs- und Finanzergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 (H1 2024) veröffentlichen (siehe Webcast und Telefonkonferenz weiter unten in dieser Mitteilung).

Gemäß Absatz 3.4(b)(i) der Börsenzulassungsvorschriften der JSE Limited (JSE) ist ein an der JSE notiertes Unternehmen verpflichtet, eine Handelsbilanz zu veröffentlichen, sobald es davon überzeugt ist, dass ein angemessener Grad an Gewissheit besteht, dass die Finanzergebnisse für den nächsten Berichtszeitraum um mindestens 20 % vom Finanzergebnis des vorangegangenen entsprechenden Zeitraums abweichen werden.

Handelsbilanz für H1 2024

Dementsprechend wird den Stakeholdern mitgeteilt, dass Sibanye-Stillwater für das erste Halbjahr 2024 einen Verlust pro Aktie zwischen 250,8 SA-Cents (13,4 US-Cents) und 277,2 SA-Cents (14,8 US-Cents) erwartet, verglichen mit einem Gewinn pro Aktie (EPS) für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 (H1 2023) von 262 SA-Cents (14 US-Cents), was einem Rückgang von mehr als 100 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie wurde durch die Wertminderung von Sachanlagen aus dem PGM-Geschäft in den USA in Höhe von 7.499 Mio. R (401 Mio. US$) erheblich beeinträchtigt, was in erster Linie auf niedrigere mittel- bis langfristig prognostizierte Konsensannahmen für den Palladiumpreis zurückzuführen ist, die zu einem Rückgang der erwarteten künftigen Netto-Cashflows führten.

Für das erste Halbjahr 2024 wird ein positiver Gewinn je Aktie (HEPS) erwartet, der unter anderem die Wertminderung ausschließt, und zwar zwischen 4,6 SA-Cents (0,2 US-Cents) und 5,0 SA-Cents (0,3 US-Cents), verglichen mit einem HEPS für das erste Halbjahr 2023 von 208 SA-Cents (11 US-Cents). Dies entspricht einem Rückgang zwischen 97% und 98% im Vergleich zum Vorjahr.

Der Rückgang der EPS und HEPS für H1 2024 im Vergleich zu H1 2023 ist in erster Linie auf Folgendes zurückzuführen:

- Ein erheblicher Rückgang der Rohstoffpreise, insbesondere der Preise für Platingruppenmetalle (PGM), führte zu einem um 28% niedrigeren durchschnittlichen 4E*-Rand-PGM-Korbpreis und einem um 30% niedrigeren durchschnittlichen 2E*-US-Dollar-PGM-Korbpreis im Vergleich zum Vorjahr, was zu einem erheblichen Umsatzrückgang führte. Diese Auswirkungen auf die Einnahmen wurden teilweise durch einen Anstieg des durchschnittlichen Rand-Goldpreises um 18 % ausgeglichen.

- eine Verringerung der mittel- und langfristigen Konsensprognosen für den Palladiumpreis, die bei der Berechnung des beizulegenden Zeitwerts zugrunde gelegt wurden, um 5 bis 8 % führte zu einer weiteren Wertminderung des US-PGM-Geschäfts

- geringere Produktion und höhere Stückkosten bei den SA-Goldbetrieben nach der Einstellung der Produktion aus dem Schacht Kloof 4 im zweiten Halbjahr 2023; Seismizität, die den Zugang zu den geplanten hochgradigen Produktionsgebieten bei den Betrieben Kloof und Driefontein einschränkte; und restliche Schließungskosten und Umstrukturierungen bei den SA-Goldbetrieben und den SA-Regionaldiensten im ersten Halbjahr 2024

- Die Produktion der SA PGM-Betriebe wurde durch Schäden an der Oberflächeninfrastruktur des Siphumelele-Schachtes in Rustenburg beeinträchtigt, die die Produktion aus diesem Schacht für zwei Monate beeinträchtigten, wobei der anschließende Produktionsaufbau noch andauert.

Die oben genannten Auswirkungen wurden teilweise durch die folgenden Faktoren ausgeglichen:

- ein Anstieg des Nettogewinns aus dem beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023, der hauptsächlich auf einen Gewinn aus dem beizulegenden Zeitwert des Anteils des derivativen Finanzinstruments an der Wandelanleihe zurückzuführen ist, nachdem die Aktionäre der Ausgabe neuer Aktien am 28. Mai 2024 für die künftige Abwicklung der Wandelanleihe zugestimmt haben

- ein Rückgang der Lizenzgebühren und Bergbau- und Einkommenssteuern aufgrund geringerer Einnahmen bzw. Rentabilität

Die Umrechnung der Rand-Beträge in US-Dollar basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von R18,72/US$ für H1 2024 und R18,21/US$ für H1 2023. Dies dient nur als ergänzende Information.

Die Finanzinformationen, auf die sich diese Handelsbilanz stützt, wurden von den externen Rechnungsprüfern von Sibanye-Stillwater weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

Aktualisierung der Produktion für H1 2024 im Vergleich zu H1 2023

Die operative Leistung der PGM-Betriebe in SA für H1 2024 (einschließlich der zurechenbaren Produktion von Mimosa und dem Kauf von Konzentrat (PoC) durch Dritte) war solide, mit einer 4E PGM-Produktion von 878.606 4Eoz, 4% höher als für H1 2023. Die Übernahme des 50%igen Anteils von Anglo American Platinum Limited am Kroondal Pool and Share Agreement ab dem 1. November 2023 führte zu einer zusätzlichen zurechenbaren Produktion von 67.834 4Eoz für H1 2024, die die Auswirkungen der Umstrukturierung und Schließung von verlustbringenden Schächten während des Zeitraums, den Ausfall des Siphumelele-Schachtes, der die Produktion für zwei Monate beeinträchtigte, und den ungeschützten Sitzstreik und Arbeitskampf im Kroondal-Betrieb ausglich.

Die Leistung der US-amerikanischen PGM-Betriebe verbesserte sich, wobei das erste Halbjahr 2024 das beste Produktionshalbjahresergebnis seit dem zweiten Halbjahr 2021 war, was die Wirksamkeit des überarbeiteten Restrukturierungsplans bestätigt, der im vierten Quartal 2023 umgesetzt wurde. Die geförderte 2E-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe lag mit 238.139 2Eoz um 16 % höher als in H1 2023. Trotz der operativen Verbesserung werden weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstrukturen in den US-amerikanischen PGM-Betrieben geprüft, da die niedrigen PGM-Preise weiterhin eine große Herausforderung darstellen.

Die herausfordernden Bedingungen auf dem Recyclingmarkt im ersten Halbjahr 2024 schränkten die Recyclingaktivitäten in den USA weiterhin ein, was zu einem Rückgang der eingespeisten Recyclingunzen um 5 % auf 154.938 3E*oz im Vergleich zum Vorjahr führte. Die Übernahme der Reldan Group of Companies (Reldan) wurde am 15. März 2024 abgeschlossen, wobei die Konsolidierung von Reldan in die Finanzergebnisse der Gruppe ab März 2024 erfolgte. Reldan verarbeitete 2 Millionen Pfund gemischten Metallschrott und verkaufte 41.868 Unzen Gold, 855.870 Unzen Silber, 7.143 Unzen Platin, 7.500 Unzen Palladium und 1,1 Millionen Pfund Kupfer im ersten Halbjahr 2024.

Die Produktion der von SA verwalteten Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) ging um 21 % auf 8.248 kg (265.179 Unzen) für 2024 zurück, was in erster Linie auf die Schließung des Schachts Kloof 4 und verstärkte seismische Aktivitäten zurückzuführen ist, die den Zugang zu hochgradigen Feldern in den Betrieben Kloof und Driefontein einschränkten.

Die Produktionsraten der Raffinerie in Sandouville haben sich seit Mitte 2023 aufgrund der verbesserten Stabilität und Zuverlässigkeit der Anlage stetig verbessert. Die Gesamtnickelproduktion für das erste Halbjahr 2024 in Höhe von 4.270 Tonnen (bestehend aus 3.671 Tonnen Nickelmetall und 599 Tonnen Nickelsalzen) war 22 % höher als im ersten Halbjahr 2023. Aufgrund der niedrigen Nickelpreise bleibt das Erreichen der Rentabilität eine Herausforderung.

In der australischen Region spiegelte die Produktion von 42 kt zahlbarem Zinkmetall aus dem Century-Zink-Tailings-Verfahren die Erholung und Stabilisierung der Produktion im zweiten Halbjahr 2024 nach dem Überschwemmungsereignis im ersten Quartal 2024 wider.

Ergebnis-Webcast und Telefonkonferenz

Sibanye-Stillwater wird seine Ergebnisse für die sechs Monate, die am Donnerstag, den 12. September 2024 endeten, veröffentlichen und eine Live-Präsentation veranstalten, die über einen Webcast (Webcast-Link H1 2024 results) und eine Telefonkonferenz (Register for conference call link) um 14.00 Uhr (CAT) / 13.00 Uhr (BST) / 08.00 Uhr (ET) / 06.00 Uhr (MDT) verbreitet wird. Die Ergebnisse werden eine Stunde vor der Präsentation auf der Website der Gruppe unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2024/ zur Verfügung gestellt.

* 4E: bezieht sich auf vier Elemente: Platin, Palladium, Rhodium und Gold

2E: bezieht sich auf Platin und Palladium

3E: bezieht sich auf Platin, Palladium und Rhodium

