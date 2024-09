312 % Kursplus in 5 Jahren: Ist The Trade Desk auch heute noch ein Kauf?

Ja, die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) hat in den letzten fünf Jahren eine solche Performance von 312 % erzielt. Zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem ich diesen Artikel verfasse. Die Performance ist in Euro, nicht in US-Dollar. Auch das kann selbstverständlich ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal sein.

Die andere Preisfrage lautet: Ist die Aktie von The Trade Desk heute noch ein Kauf? Jedenfalls ist die Ausgangslage überaus spannend. Ein Fazit zu ziehen wird mir nicht für jeden Zeitraum leicht fallen.

The Trade Desk: Was macht das Unternehmen eigentlich?!

Aber fangen wir langsam an. Vielleicht fragst du dich, was The Trade Desk eigentlich macht. Die kurze Antwortet lautet: Es handelt sich hierbei um einen digitalen Werbespezialisten, der auf programmatische Werbung setzt. Dabei operiert das Unternehmen als Dienstleister und Produktentwickler für Werbetechnologie.

Die Zielsetzung ist es, die geschaltete Werbung deutlich zu personalisieren. Dabei gleicht das Tool in den Sekundenbruchteilen des Seitenladens die Präferenzen des Nutzers mit dem vorhandenen Werbeinventar ab. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Werbung auch möglichst passgenau an den Adressaten geht. Es ist eine Win-Win-Situation. Für den Betrachter, der lediglich relevante Beiträge bekommt. Sowie auch für die Unternehmen, die deutlich effizienter werben können.

The Trade Desk ist in diesem Markt selbstverständlich nicht konkurrenzlos. Insbesondere Google dominiert den digitalen Werbemarkt. Tatsächlich ist eine Art Konkurrenz zwischen den beiden Unternehmen ausgebrochen. Wobei The Trade Desk mit seinem Unified ID Solution 2.0 an den Markt geht. Einer Plattform, bei der Daten in einer Art selbsteingerichtetem Consent-Center gesammelt werden. Durchaus interessant, oder? Tatsächlich nutzen solche Angebote immer mehr Unternehmen, was durchaus ein Ökosystem ermöglichen kann.

Das Wachstum, der Markt, die Bewertung

Durch diese operative Ausrichtung konnte The Trade Desk ein solides Wachstum erzielen. Alleine im zweiten Quartal wuchsen die Umsatzerlöse um 26 % auf 585 Mio. US-Dollar. Zudem ist das US-Unternehmen mit einem Nettoergebnis in Höhe von 85 Mio. US-Dollar oder 0,17 US-Dollar (alleine im Q2!) profitabel. Durchaus eine spannende Ausgangslage. Der digitale Werbespezialist wächst dabei konsequent profitabler und skaliert. Auch das wird für die Zukunft wichtig sein.

Entscheidend ist: Der Markt von The Trade Desk ist wirklich gigantisch groß. Trotz aller Wettbewerber: Alleine der Gesamtmarkt digitaler Werbung beläuft sich auf im Jahre 2024 voraussichtlich auf 685 Mrd. US-Dollar. Bis zum Jahre 2028 soll der Wert auf über 900 Mrd. US-Dollar steigen. Programmatische Werbung wird hieran einen immer größeren Marktanteil einnehmen. Einfach, weil bessere und effizientere Werbung sich langfristig durchsetzen wird.

Trotzdem ist eines wichtig zu wissen: Die Aktie von The Trade Desk ist nicht gerade günstig bepreist. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 50 Mrd. US-Dollar dürfte das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei einem Wert von ca. 20 liegen. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis wäre gemessen am zweiten Quartal mit einem Wert von 147 alles andere als billig. Als Investor bezahlt man für den Markt und das zukünftige Potenzial. Nicht für eine Value-Bewertung.

The Trade Desk: Mein Fazit nach 312 % Kursplus!

Um daher zu einem Fazit zu The Trade Desk zu kommen: Die 312 % Kursplus mögen wohlverdient sein. Gerade sicherheitsorientierte Investoren sollten jedoch leicht vorsichtig sein. Verfehlte Wachstumsprognosen oder niedrigere Gewinne können hohe Volatilität bedeuten. Das ist gewiss keine Aktie, bei der man auf Momentum oder so einen Quark spekulieren sollte.

Wer sich The Trade Desk hingegen unternehmensorientiert ansieht, der kann auf ein gut geführtes Unternehmen schauen. Mit profitablerem Wachstum ist langfristig viel mehr möglich. Aber: Es braucht hierfür vielleicht Zeit. Und die Geduld, auch mal volatile Phasen auszusitzen.

Der Artikel 312 % Kursplus in 5 Jahren: Ist The Trade Desk auch heute noch ein Kauf? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von The Trade Desk. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von The Trade Desk.

Aktienwelt360 2024