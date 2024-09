Aurubis verkauft US-Standort für Flachwalzprodukte an Wieland Gruppe

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis trennt sich vom US-Standort für Flachwalzprodukte in Buffalo. Käufer zu einem nicht genannten Preis ist die Wieland Gruppe, wie der MDax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Bisher produziert Aurubis in Buffalo mit rund 500 Mitarbeitern Bänder und Bleche aus Kupfer und Kupferlegierungen. Mit der Veräußerung fokussiert sich das Unternehmen weiter auf das Kerngeschäft rund um Primärkupfererzeugung, Recycling und das Multimetall-Portfolio./mis