Wochenrückblick – DAX® auf Rekordhochjagd

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.

In dieser Woche blieb der Handelskonflikt zwischen den USA und China angespannt, die Zollpause wurde aber um 90 Tage verlängert. US-Erzeugerpreise stiegen im Juli überraschend deutlich, was auf steigende Produktionskosten hinweist. In Deutschland blieb die Inflation bei 2,0 %, obwohl sich besonders Lebensmittel verteuerten. Thyssenkrupp senkte seinen Jahresausblick, treibt aber den Umbau und Teilbörsennotierungen weiter voran. Intel prüft einen möglichen Einstieg der US-Regierung zur Unterstützung der Chipfertigung in Ohio, die Aktie stieg deutlich.





Globaler Aktienmarkt – Rekordhoch in Ausblick



Während die meisten globalen Indizes gegen Wochenende einen soliden Aufschwung verzeichnen, befindet sich der deutsche Leitindex DAX® auf Rekordhochjagd. Der DAX® nähert sich am Freitagmittag mit 24.505 Punkten seinem Rekordhoch von 24.639 Punkten und liegt am Nachmittag rund 1,19 Prozent im Plus. Im Vergleich zum Vorwochenschlusskurs, lag der Dow Jones Industrial Average® am Donnerstagabend rund 1,67 Prozent im Plus und auch der S&P 500® legte um rund 1,24 Prozent zu. Der technologielastige NASDAQ-100 Index® lag am Donnerstagabend rund 0,94 Prozent über dem Vorwochenschlusskurs.



