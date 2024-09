Deutsche Bank konzentriert sich auf eigene Stärke - nicht auf Commerzbank

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Deutsche Bank konzentriert sich ihrem Chef Christian Sewing zufolge aktuell auf den Ausbau ihrer eigenen Stärken und hält damit nicht nach Zielen für Übernahmen wie die Commerzbank Ausschau.

"Wenn Sie in einer Situation sind, wie wir es sind, mit acht Prozent Eigenkapitalrendite und sie haben aus eigener Kraft die Chance, auf deutlich über zehn Prozent zu kommen (..) dann bündeln Sie alle Kräfte auf ihr eigenes Unternehmen", sagte Sewing am Mittwoch beim "Handelsblatt Banken-Gipfel" auf die Frage, ob die Deutsche Bank sich die Commerzbank erneut anschauen wolle, nachdem der Bund angekündigt hatte, seinen Anteil an dem Institut abzuschmelzen. "Das was außen passiert, hat nicht meinen Fokus", fügte Sewing hinzu. Und dieser gelte für die nächsten 18 bis 24 Monate.

