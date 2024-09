INDEX-MONITOR: Hypoport und Schott im MDax erwartet - Dax unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax dürfte im September voraussichtlich alles beim Alten bleiben. Um- und Neubesetzungen werden im Zuge der Index-Überprüfung dagegen im MDax der mittelgroßen Unternehmen und im Kleinwerte-Index SDax erwartet.

Die Deutsche Börse wird die Indizes regulär an diesem Mittwoch, 4. September, überprüfen und etwaige Änderungen nach dem US-Handelsschluss bekannt geben. In Kraft treten diese dann am Montag, 23. September.

Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel rechnet aktuell, wie auch JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta, mit einem Abstieg des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis und des Wirkstoff-Forschers Evotec aus dem MDax in den SDax. Aufsteigen dürften dafür der auf die Immobilienbranche ausgerichtete Finanzdienstleister Hypoport und der Gerresheimer -Konkurrent Schott Pharma .

Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop sollte unterdessen in den SDax zurückkehren und Baywa herausdrängen, erwartet Thorißen. Schulden in Milliardenhöhe haben den Aktienkurs des Mischkonzerns schwer unter Druck gebracht. Mitte September wird nun ein Sanierungsgutachten der Unternehmensberatung Roland Berger erwartet.

Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/ajx/mis