Kabinettsumbildung in Ukraine - Auch Außenminister reicht Rücktritt ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat im Zuge der größten Kabinettsumbildung in Kiew seit Kriegsbeginn seinen Rücktritt eingereicht.

Dies teilte Parlamentpräsident Ruslan Stefantschuk am Mittwoch mit. Am Dienstag hatten bereits fünf andere Kabinettsmitglieder ihren Hut genommen. Mit weiteren Rückzügen wird gerechnet. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits im Juli bevorstehende Personalwechsel angedeutet. Am Dienstag erklärte er, die Veränderungen seien nötig, um die Ukraine zu stärken. "Der Herbst wird extrem wichtig für die Ukraine. Unsere staatlichen Institutionen müssen so strukturiert werden, dass die Ukraine alle Ergebnisse erzielen kann, die wir brauchen."

Das Parlament wollte sich noch am Mittwoch mit den Gesuchen befassen. Ihre Annahme ist in der Regel eine Formalität. David Arachamija, ein ranghoher Abgeordneter aus Selenskyjs Partei, sprach von einem Neustart vor dem Winter. Mehr als die Hälfte der Ministerien würden neubesetzt werden. Mittwoch werde "ein Tag der Entlassungen" und Donnerstag "ein Tag der Ernennungen".

Der Krieg gegen Russland tobt seit Februar 2022. Während das russische Militär aktuell im Osten der Ukraine auf dem Vormarsch ist, haben ukrainische Truppen kürzlich einen Vorstoß auf russisches Gebiet gestartet. Russland hat daraufhin seine Drohnen- und Raketenangriffe auf die Ukraine verstärkt. Am Dienstag wurden dabei allein in der Stadt Poltawa offiziellen Angaben zufolge 50 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Am Mittwoch wurden unter anderem aus Lwiw unweit der polnischen Grenze Angriffe gemeldet, bei denen mindestens sieben Menschen getötet worden seien.

(Bericht von Max Hunder und Anastasiia Malenko, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)