Neues Rekordhoch in Sicht: Können Realty Income und die monatliche Dividende liefern?!

Die Aktie von Realty Income (WKN: 899744) besitzt eine monatliche Dividende, das ist bekannt. Aber ein neues Rekordhoch ist noch immer in weiter Ferne. Derzeit notieren die Anteilsscheine auf einem Kursniveau von 54,27 Euro. Im Februar des Jahres 2020 kletterten die Anteilsscheine jedoch zumindest kurzfristig bis auf über 73 Euro.

Aber ist es möglich, dass die Anteilsscheine des US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts ein neues Rekordhoch erreichen? Eine spannende Frage. Blicken wir auf die relevanten Faktoren, die dazu beitragen könnten. Oder auch ein neues Allzeithoch verhindern.

Realty Income: Das würde ein Rekordhoch bedeuten

Würde die Aktie von Realty Income ein neues Rekordhoch erreichen, müssten die Anteilsscheine ausgehend vom jetzigen Niveau noch um ca. 34,5 % klettern. Das ist gewiss kein Ding der Unmöglichkeit. Aber auch gewiss kein Selbstläufer. Ich würde erwarten, dass es operatives Wachstum und zugleich auch Dividendenwachstum geben müsste. Zudem sollte die fundamentale Bewertung dann nicht zu teuer sein.

Derzeit ist die Aktie von Realty Income mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 15 bewertet. Auch die Dividendenrendite ist mit einem Wert von ca. 5,2 % vergleichsweise hoch. Beide Werte wären nicht mehr so preiswert, wenn die Aktie um 34,5 % höher notieren würde. Tatsächlich würde sich dann das rein rechnerische Kurs-FFO-Verhältnis auf über 20 belaufen. Wohingegen die Dividendenrendite mit knapp unter 4 % bedeutend moderater wäre.

Um daher eine erste ehrliche Antwort zu finden: Ich denke nicht, dass die Aktie von Realty Income ein neues Rekordhoch erreichen wird. Mir wäre die Bewertung dann jedenfalls nicht mehr attraktiv genug. Bedenken sollten wir außerdem, dass mithilfe von Zinsen auf Festgeld- oder auch Tagesgeld eine Alternative vorhanden ist. Das dürfte ebenfalls die Möglichkeit zum Erreichen eines Rekordhochs verringern.

Reicht das Wachstum möglicherweise aus?

Operatives Wachstum könnte ein wichtiger Treiber für Realty Income sein. Das wiederum auch die Dividende je Aktie erhöht. Aber liefert der US-amerikanische Real Estate Investment Trust ein ausreichendes Wachstum? Auch hier ist meine Antwort tendenziell eher ernüchternd.

Im zweiten Quartal konnte Realty Income die Funds from Operations je Aktie um 6 % auf bereinigter Basis auf 1,06 US-Dollar steigern. Trotzdem: Hierbei handelt es sich tendenziell eher um moderate Zuwächse. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 rechnet auch eher mit einem Wachstum im niedrigeren bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Große Wachstumssprünge liefert der US-amerikanische Real Estate Investment Trust daher nicht.

Auch die Dividende je Aktie dürfte daher keine größeren Sprünge machen. Möglich ist auch hier ein leichtes bis moderates Dividendenwachstum. Aber nichts, das die Aktie so schnell auf ein neues Rekordhoch treiben dürfte.

Realty Income & Rekordhoch: Mein Fazit!

Für den Moment lautet mein Fazit daher: Es wird wohl etwas dauern, bis die Aktie von Realty Income ein neues Rekordhoch erreicht. Eine Performance von 34,5 % aus dem Stehgreif wäre zu viel. Zumal sich die Bewertung dadurch signifikant verteuern würde. Aber: Mit über 5 % Dividendenrendite bleibt die jetzige Bewertung durchaus attraktiv.

Mein zweites Fazit lautet daher: Wer Geduld besitzt und auf einen stabilen und verlässlichen Dividendenzahler setzen möchte, der kann heute trotzdem einen näheren Blick riskieren. Auch ohne Rekordhoch kann Realty Income stabile und zuverlässige Renditen ermöglichen. Und, auch davon bin ich überzeugt: Langfristig zumindest auch kleinere Wertsteigerungen.

