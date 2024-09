EQS-News: CHAPTERS Group AG erhöht ihren Anteil an der Branchensoftware-Plattform Ookam Software GmbH von 80% auf 100%

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

CHAPTERS Group AG erhöht ihren Anteil an der Branchensoftware-Plattform Ookam Software GmbH von 80% auf 100%



05.09.2024 / 16:07 CET/CEST

Die CHAPTERS Group AG hat ihren Anteil an der VMS-Plattform Ookam Software GmbH von 80% auf 100% aufgestockt. Ookam Software wurde 2019 gemeinsam mit Steffen von Bünau und Niels Reinhard gegründet und hat sich seitdem zu einer wichtigen Plattform im Bereich Branchensoftware-Unternehmen entwickelt. In den letzten fünf Jahren sind 23 Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei Teil der Gruppe geworden und das Team wurde um zusätzliche Geschäftsbereichsleiter erweitert. Die Gruppe hat in mehreren Branchen Subplattformen mit eigenen Führungskräften aufgebaut.

Jan Mohr, CEO, und Marlene Carl, CFO, sagen dazu: „Steffen und Niels haben mit der Ookam Software eine starke Präsenz im Bereich kleiner Branchensoftware-Plattformen aufgebaut und großartige Talente ins Team geholt. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung in den letzten fünf Jahren und dankbar für den Beitrag, den Steffen und Niels zur heutigen CHAPTERS Group AG geleistet haben. Als nunmehr 100%-Gesellschafter der Ookam Software wollen wir uns auf das organische Wachstum und das weitere anorganische Wachstum innerhalb der bestehenden Cluster konzentrieren. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichsleitern, um das Wachstum gemeinsam voranzutreiben. Die Änderung in der Beteiligungsstruktur gibt uns zudem Flexibilität, durch weitere (Fremd-)Finanzierungsoptionen das Kapital für das weitere Wachstum zu sichern.“

Marc Maurer, COO VMS, ergänzt: „Wir freuen uns darauf, den Wachstumskurs fortzusetzen, den Steffen und Niels mit Ookam Software begonnen haben, und gemeinsam mit den Geschäftsbereichsleitern und den operativen Teams vor Ort den Fokus auf und die gemeinsame Verantwortung für das organisches Wachstum zu stärken, und in die Entwicklung und Verbreitung von Best Practices, die wir Manuscript Method nennen, zu investieren.“

Steffen von Bünau und Niels Reinhard sagen: „Wir sind Jan, Mathias und Marlene sehr dankbar für ihre Unterstützung in der Anfangsphase von Ookam Software. Die pragmatische Zusammenarbeit mit dem Team war entscheidend dafür, dass wir Ookam Software in kurzer Zeit zu einer starken und wachsenden Gruppe von Branchensoftware-Unternehmen mit großem Potenzial entwickeln konnten. CHAPTERS Group ist ein toller Partner für unternehmerisch geführte Gruppen im Bereich Branchensoftware. Es wird spannend zu sehen sein, wie das Team die CHAPTERS Group weiterentwickelt, sowohl regional als auch in den jeweiligen Branchen.“

Die Transaktion wurde letzte Woche abgeschlossen, und die Parteien haben vereinbart, den Kaufpreis nicht offenzulegen.

