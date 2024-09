Tagesausblick für 06.09.: Anleger bleiben vor US-Arbeitsmarktdaten vorsichtig. Bayer schürt Fantasie.

Der DAX® hangelte sich heute leicht nach oben. Unterstützung kam unter anderem von der freundlichen Eröffnung an der Nasdaq. Morgen wird ein weiterer vielbeachteter Arbeitsmarktbericht aus den USA erwartet. Er könnte Signale für ein Lockerung des US-Leitzinses um 25 oder 50 Basispunkte liefern.

Die Notierungen am Anleihemarkt legten mehrheitlich weiter zu. Die Renditen gaben somit gegenüber gestern nach. Allerdings ließ das Abwärtsmomentum bei den Renditen deutlich nach. Möglicherweise gibt es morgen neue Impulse. Nach zwei vermeintlich schwachen Handelstagen legte der Goldpreis heute zu und schob sich dabei über die Marke von 2.500 USD. Am Ölmarkt gab es erste Meldungen wonach die OPEC+ Staaten die schrittweise Erhöhung der Ölproduktion verschieben könnten. Das Kartell bestätigte auf dem jüngsten Treffen noch, die Förderung im Oktober zu erhöhen. Der jüngste kräftige Kursrückgang schürt nun jedoch Spekulationen, dass die OPEC+ den Ölhahn möglicherweise doch noch nicht aufdreht. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil verbesserte sich daraufhin auf 73,70 USD.

Unternehmen im Fokus

Lanxess und Wacker Chemie profitierten von positiven Analystenkommentaren. Bankaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank drehten nach einem schwachen Handelsstart ins Plus. Bayer stellt auf dem kommende Wochen stattfindenden Onkologie-Kongress ESMO neue Daten zum Onkologie-Portfolio vor. Die Aktie setzte sich daraufhin an die DAX®-Spitze. Die Aktie von Deutsche Lufthansa nahm heute wieder Kurs auf die 6 Euromarke. RWE hat seit dem Augusttief rund zehn Prozent zugelegt und deutete heute den Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal an. Immobilienaktien wie Aroundtown, Grand City Properties, TAG Immobilien und Vonovia zählten heute angesichts sinkender Zinsen erneut zu den Gewinnern. ThyssenKrupp versucht sich im Bereich von EUR 3 zu stabilisieren. Ein Ende des Abwärtstrends ist jedoch noch nicht in Sicht. Dafür müsste erst die Zukunft der Stahlsparte geklärt werden.

Apple eröffnete deutlich fester. In der kommendne Woche lädt der iPhone-Hersteller zur Keynote. Hewlett Packard Enterprise meldete überraschend gute Zahlen für das abgelaufene Quartal. Der Ausblick auf das laufende Quartal fiel jedoch schwach aus. Darauhin tauchte die Aktie im frühen Handel ab. Tesla plant, die Zulassung der FSD-Software in Europa und China zu beantragen. Diese Software soll das autonome Fahren unterstützen. Die Aktie reagierte im frühen mit einem deutlichen Kursaufschlag.

Wichtige Termine: