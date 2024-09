DAX Wochenausblick: US-Inflationsdaten und EZB-Sitzung im Fokus

In der neuen Handelswoche dürfte sich der Fokus der Anleger neben der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten zur Wochenmitte insbesondere auf die EZB-Sitzung am Donnerstag richten. Nach dem US-Jobbericht vom vergangenen Freitag sollte die Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks die zentrale Thematik am Markt bleiben.

Non-Farm Payrolls fallen uneinheitlich aus – Fed entscheidet in 1,5 Wochen über Leitzins

In der größten Volkswirtschaft der Welt wurden im vergangenen Monat außerhalb der Landwirtschaft insgesamt 142.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und damit weniger als gedacht (160.000). Im Gegenzug konnte die Arbeitslosenquote jedoch von 4,3 Prozent auf 4,2 Prozent zurückgehen. Unter dem Strich dürften die Non-Farm Payrolls somit eher für Verwirrung gesorgt haben, anstatt die Zinssenkungsfantasien weiter zu verstärken. Nächste Woche Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) über das zukünftige Leitzinsniveau. Anleger hoffen auf die langersehnte Zinswende in den USA.