IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate wählt Werksräumlichkeit in Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec (Kanada) für Errichtung seiner Eisenphosphat-Anlage

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate wählt Werksräumlichkeit in Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec (Kanada) für Errichtung seiner Eisenphosphat-Anlage

Saguenay, Quebec - 9. September 2024 / IRW-Press / First Phosphate Corp (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Pachtvertrag in einem Werk in Saguenay (La Baie) in der kanadischen Provinz Quebec gesichert hat, um eine Anlage für Eisenphosphat-Grundstoff für Kathodenaktivmaterial (Cathode Active Material Pre-cursor, pCAM) mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr zu errichten (First Saguenay).

Eisenphosphat ist ein wesentlicher Grundstoff, der bei der Herstellung von Kathodenaktivmaterial (CAM) für Lithiumeisenphosphat (LFP)-Batterien verwendet wird.

Regionale Unterstützung und Arbeitsplatzbeschaffung in Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec (Kanada)

Die Errichtung der Anlage First Saguenay soll zu der Schaffung von etwa einhundert neuen High-Tech-Jobs in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec führen. Die Entwicklung von First Saguenay wird von zahlreichen örtlichen Gruppen im Bereich Wirtschaftsförderung in der Region unterstützt, darunter:

- Promotions Saguenay (Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Stadt Saguenay)

- Saguenay-Le Fjord Chamber of Commerce and Industry (CCISF)

- Alliage 02 (Gesellschaft der Hersteller und Industriegebiete von Saguenay-Lac-Saint-Jean)

- Saguenay-Lac-St-Jean Economic Maximization Committee (CMAX)

- Pekuakamiulnuatsh First Nation (Mashteuiatsh)

Diese Ankündigung ist ein weiterer sehr positiver Schritt für den Phosphatbergbau in unserer Region, und den Start des LFP-Markts in Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, erklärt Ms. Andrée Laforest, Abgeordnete für den Wahlbezirk Chicoutimi in Quebec, Ministerin für Municipal Affairs in Quebec sowie zuständige Ministerin für die Region Saguenay-Lac-Saint-Jean. Wir haben lange über dieses Potenzial geredet, und nun sehen wir endlich, wie die Leistungen des Teams von First Phosphate heute und für die nächsten Jahre zum Tragen kommen. Die regionale Produktion des Unternehmens wird positive Auswirkungen auf uns sowie auf Port Saguenay haben, der eine führende Rolle in der Entwicklung dieses Markts spielen wird.

Diese Anlage ist das erste Glied im LFP-Battery-Valley in Saguenay-Lac-St-Jean, betont Éric Larouche, Chairman des Boards von Promotion Saguenay. Unser Ziel ist es, die Schaffung dieser nordamerikanischen Wertekette zu ermöglichen, genau hier in unserem Zuhause in Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec: von der Phosphatmine zum LFP-Kathodenpulver und schließlich zur LFP-Batterie selbst.

First Phosphate dankt der Regierung von Quebec und Promotions Saguenay für ihre Zusammenarbeit mit First Phosphate bei der Finanzierung der Machbarkeitsstudie, die im Moment zur Unterstützung von First Saguenay im Gange ist.

Dieser gegenwärtige Einsatz mit First Phosphate sendet ein deutliches Signal hinsichtlich unseres Potenzials, uns im Batterie-Ökosystem zu positionieren: heimische Rohstoffe sowie ein internationaler Transportkorridor. Die Bauherren in unserer Region werden ihre Rolle bei den globalen Bemühungen zur Entkarbonisierung wahrnehmen, hebt François Tremblay, Quebec Member of Parliament für Dubuc, hervor.

Ein wichtiger erster Schritt bei der Bildung des nachgelagerten Betriebs von First Phosphate in Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, Kanada

First Saguenay wird in einen großen Trakt des bestehenden Gebäudes mit der Adresse 5373 Chemin Saint-Anicet, La Baie, Quebec nachträglich eingebaut werden und grenzt an die vorhandene Verarbeitungsanlage im Besitz von Logistique Proco Inc. (Proco) an. Proco wird als Bauträger fungieren. Proco ist in der Maschinenbau- und Baubranche in Quebec fest etabliert und hat an großen Projekten in der Provinz gearbeitet, viele davon speziell in der Batteriebranche (https://www.proco.ca/fr/realisations). Der Pachtvertrag mit Proco hinsichtlich First Saguenay gilt für 10 Jahre und kann im Anschluss verlängert werden.

Das Werk ist beheizt und mit Betriebswasser, Abwasserreinigung, Erdgas und Hochspannungselektrizität ausgestattet und verfügt über eine nordamerikanische Bahnverbindung direkt zur Anlage. Ferner belegt das gesamte Werk über 305.000 Quadratfuß an Industriefläche, von der stufenweise Bereiche für einen erweiterten Betrieb von First Saguenay verfügbar werden sollten, sowie mehrere Hektar an angrenzendem Green-Field-Industrieland, das sich für eine Erweiterung des Betriebs anbietet.

Die benötigte Investition für den Beginn des Betriebs von First Saguenay wird auf etwa 65 Mio. USD (90 Mio. CAD) geschätzt. Voraussetzung für die Pacht ist, dass First Phosphate vor dem 30. April 2025 die für die Ausführung der geplanten Aktivitäten nötige Finanzierung arrangiert. First Phosphate zieht verschiedene Optionen für die Finanzierung und die Strukturierung von First Saguenay in Betracht, einschließlich nicht verwässernder Optionen.

Eisenphosphat-Anlage First Saguenay (Außenansicht)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76769/FirstPhosphate_090924_DEPRcom.001.jpeg

Ein wichtiger erster Schritt bei der Gründung des nordamerikanischen LFP-Battery-Valleys in Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, Kanada

First Saguenay wird als ein wesentlicher und ergänzender Teil der geplanten nachgelagerten Verarbeitungsanlagen des Unternehmens sowie seiner Pläne einer vollen vertikalen Integration von der Phosphatmine zur Herstellung von LFP-CAM dienen. First Saguenay soll bei der Umwandlung und wertschöpfenden Verarbeitung des Rohmaterials aus den geplanten Bergbaubetrieben des Unternehmens, die etwa 80 km und 120 km von den beiden großen Phosphatkonzessionsgebieten des Unternehmens in der Region (Bégin-Lamarche und Lac Orignal) entfernt liegen, synergistisch arbeiten.

First Saguenay hat den strategischen logistischen Vorteil, dass es 20 km vom Tiefseehafen von Saguenay gelegen ist, wo das Unternehmen die Gestaltung der nächsten Phasen seiner industriellen Aktivitäten sowie seines eingehenden und ausgehenden internationalen Handels plant. Die Industriezone von Port Saguenay wird bei der Entwicklung der LFP-Batterieindustrie ein bedeutender Standort werden, und First Phosphate beabsichtigt, zusammen mit anderen globalen LFP-Batterieunternehmern seinen zukünftigen fortgeschrittenen Verarbeitungsbetrieb am Hafen aufzubauen.

First Saguenay liegt zudem wenige Kilometer von dem NATO-Stützpunkt der Canadian Air Force Bagotville und seinem regionalen Flughafen entfernt, der weltweite Passagier- und Frachtverbindungen bietet.

First Saguenay soll direkt nahtlos an das Eisenbahnnetz der Canadian National Railway angeschlossen werden, welches mit anderen Bahnnetzen quer über Nordamerika hinweg verbunden ist. So können Lieferungen einfach eingehen und Produkte an Kunden in der gesamten nordamerikanischen Batterieindustrie geliefert werden.

Einzelheiten zur Strategie von First Phosphate, eine vollständig integrierte Lieferkette für LFP-Batterien in Nordamerika zu schaffen, die auf der Etablierung der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec, Kanada, als das LFP-Battery-Valley von Nordamerika zu werden basiert, finden Sie unter: https://firstphosphate.com/fr/lfp-battery-strategy.

Logistischer Vorteil des LFP-Battery-Valleys in Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, Kanada

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76769/FirstPhosphate_090924_DEPRcom.002.jpeg

Machbarkeit und Kundenbeziehungen

Das Unternehmen hat die erste Phase seiner Projektmachbarkeitsstudie durch Ultion Technologies (Ultion) begonnen - einem in den USA ansässigen Unternehmen, das in der LFP-Batterieindustrie wegbereitend ist. Die Studie soll die für eine Unterstützung der Genehmigungsanträge nötige Infrastruktur sowie die Nachrüstungsanforderungen der gepachteten Werksräumlichkeit definieren.

Die umzusetzende Technologie ist bewährt und in zwei anderen Anlagen der Welt bereits im Einsatz - eine mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr und eine andere mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr, wie am 11. Dezember 2023 gemeldet wurde (https://firstphosphate.com/ultion-technologies-mou). Dank der industriellen Kapazität der ausgewählten Technologie wird First Saguenay voraussichtlich in der Lage sein, direkt in eine skalierbare Produktion von kommerzieller Größenordnung überzugehen, ohne eine Pilotphase durchlaufen zu müssen.

Die anfängliche Produktion aus First Saguenay ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen, um den voraussichtlichen Bedarf der bestehenden Partner des Unternehmens zu decken: American Battery Factory (https://firstphosphate.com/abf), Ultion (https://firstphosphate.com/ultion-technologies-mou) und weitere potentielle Kunden im Bereich Energiespeicherung, Elektrofahrzeuge und spezialisierte Batterieprodukte, mit denen sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen befindet.

Der Beginn des Betriebs von First Saguenay setzt die Erfüllung mehrerer Projektanforderungen voraus. Das Unternehmen arbeitet mit Sorgfalt an dem Ablauf, um alle Anforderungen zu erfüllen.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE : PHOS) (OTC : FRSPF) (FSE : KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren.

First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bennett Kurtz, CFO

bennett@firstphosphate.com

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt identifiziert werden, beabsichtigt, geht davon aus, erwartet oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, werden oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus handelt es sich bei den Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens, die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des geförderten Phosphats sowie die Pläne des Unternehmens für eine vertikale Integration in die nordamerikanischen Lieferketten , einschließlich der vollständigen Integrationspläne von der Phosphatmine bis zur Gründung von LFP CAM, die realisierbare Vermarktung der Produkte des Unternehmens und die Nachfrage nach dem Endprodukt, die Verfügbarkeit von Partnerschaften und Kundenbeziehungen, die Verfügbarkeit bestehender oder neuer Anlagen für den operativen Betrieb von First Saguenay und dessen Erweiterung, den Abschluss der Finanzierung, einschließlich aller nicht verwässernden Optionen, den Erwerb und die Nachrüstung der Infrastruktur und den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, den Zeitplan und die Budgets für das Projekt, die Implementierung der Technologie und die Fähigkeit, direkt in die kommerzielle, skalierbare Produktion einzusteigen, die Verfügbarkeit von Rohstoffen, die für den Betrieb von First Saguenay zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen erforderlich sind, und die realisierbare Vermarktung der Produkte des Unternehmens.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Erwartungen hinsichtlich der langfristigen Geschäftsergebnisse des Unternehmens angesichts seiner kurzen Betriebsgeschichte; Erwartungen hinsichtlich der Einnahmen, Ausgaben und des Betriebs; der Tatsache, dass das Unternehmen über ausreichendes Betriebskapital verfügt und in der Lage ist, zusätzliche Finanzmittel zu sichern, die für die Exploration der Konzessionsgebiete des Unternehmens erforderlich sind; Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Mineralisierung, des geologischen Werts und der wirtschaftlichen Machbarkeit der Projekte des Unternehmens; Erwartungen hinsichtlich der Bohrprogramme und der potenziellen Auswirkungen, die erfolgreiche Bohrprogramme auf die Lebensdauer der Mine und des Unternehmens haben könnten; Kostenschätzungen für Mineralexplorations- und Explorationsprogramme; Erwartungen in Bezug auf Umweltfragen, die sich auf geplante oder zukünftige Explorationsprogramme auswirken könnten, und die potenziellen Auswirkungen der Einhaltung bestehender und geplanter Umweltgesetze und -vorschriften; Erhalt und Zeitplan von Explorations- und Abbaugenehmigungen und anderen Genehmigungen durch Dritte; staatliche Regulierung von Mineralexplorations- und -erschließungsbetrieben; Erwartungen in Bezug auf soziale oder lokale Probleme, die sich auf geplante oder zukünftige Explorations- und Erschließungsprogramme auswirken könnten; Erwartungen in Bezug auf globale Wirtschaftstrends und technologische Fortschritte und die Weiterbeschäftigung von Schlüsselpersonal beim Unternehmen, sowie die Marktanalyse des Unternehmens hinsichtlich der erwarteten Wirtschaftlichkeit des operativen Betriebs von First Saguenay, einschließlich der Erstinvestition, der Betriebskosten, der Rohstoffkosten und der Verfügbarkeit sowie der Fähigkeit, die Beziehungen zu Drittkunden zu nutzen und auszubauen, der historischen Erfolgsbilanz der Technologie, der Anweisungen der Partner hinsichtlich der Infrastrukturanforderungen und der Umsetzung sowie der Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital für den Abschluss der Finanzierung aufzubringen, die Unternehmenskapazität aufrechtzuerhalten, und der Stabilität der Finanz- und Kapitalmärkte.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung; hohes Risiko eines geschäftlichen Misserfolgs; keine Gewinne oder signifikanten Einnahmen; begrenzte Ressourcen; negativer Cashflow aus dem Betrieb und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen; die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen; keine Dividenden; Risiken im Zusammenhang mit möglichen Schwankungen bei Einnahmen und Ergebnissen; Versicherungs- und nicht versicherte Risiken; Rechtsstreitigkeiten; Abhängigkeit von Management und Schlüsselpersonal; Interessenkonflikte; Zugang zu Lieferungen und Materialien; Gefahren der Mineralexploration und damit zusammenhängende Haftung und Schäden; Risiken im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit; staatliche Regulierung und rechtliche Ungewissheiten; die Explorations- und Konzessionsgebiete des Unternehmens könnten nicht erfolgreich sein und sind höchst spekulativer Natur; Abhängigkeit von Dritten; das Eigentumsrecht an einigen Konzessionsgebieten des Unternehmens könnte angefochten werden oder fehlerhaft sein; Rechtsansprüche der Ureinwohner und Landansprüche; der Erhalt und die Erneuerung von Lizenzen und Genehmigungen; Umwelt- und andere behördliche Risiken könnten sich nachteilig auf das Unternehmen auswirken; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur; Landrekultivierungsanforderungen könnten aufwändig sein; die aktuelle globale Finanzlage; Fluktuationen bei den Rohstoffpreisen; Verwässerung; zukünftige Verkäufe durch bestehende Aktionäre könnten zu einem Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens führen; Fluktuationen und Volatilität bei den Börsenkursen; und Risiken im Zusammenhang mit den Marktanforderungen. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können.

Diese Faktoren und Annahmen stellen keine erschöpfende Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts Risk Factors des Jahresberichts des Unternehmens vom 29. November 2023 und im Jahresbericht gemäß 20-F, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76769

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76769&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA33611D1033

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.