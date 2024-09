SPD-Chef zu VW - Regierung soll E-Autos fördern und bei Energiepreisen helfen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil hat die Bundesregierung aufgefordert, weitere Hilfen für Autokonzerne wie Volkswagen zu prüfen.

"Aus SPD-Sicht geht es jetzt darum, auszuloten, welche weiteren Schritte gegangen werden können", sagte Klingbeil am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Dazu gehören Fördermöglichkeiten für E-Autos und wettbewerbsfähige Energiepreise." Die SPD hatte bereits einen gedeckelten Industriestrompreis gefordert, den die Ampel-Regierung bisher aber abgelehnt hatte. Seine Partei kämpfe für den Erhalt von Industriearbeitsplätzen, betonte Klingbeil. Die Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats von VW, Daniela Cavallo, war am Montag zu den Beratungen des SPD-Präsidiums zugeschaltet gewesen.

Klingbeil äußerte Kritik am VW-Management: "Die Beschäftigten sind nicht verantwortlich für die Lage bei VW. Es ist deshalb falsch, die aktuell schwierige Situation auf ihrem Rücken auszutragen", sagte er in Anspielung auf Schließungsideen der Geschäftsführung. "Das Ziel muss es sein, dass trotz der schwierigen Lage, in der sich VW aktuell befindet, alle Standorte in Deutschland gesichert werden."

"Ich rate jedem, der sich aktuell mit politischen Vorschlägen zur Zukunft von VW äußert, mit den Beschäftigten zu sprechen und nicht über sie." Klingbeil kritisierte zudem die Union. Wenn diese jetzt "aus ideologischen Gründen" wieder anfange, Unsicherheit beim Umstieg auf Elektromobilität zu erzeugen, schade dies dem Unternehmen und damit auch den Beschäftigten.

Die Konzernführung von Volkswagen hatte angesichts drohenden Verlusts in der Kernmarke angekündigt, betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen in Deutschland in Betracht zu ziehen, um Kosten zu senken. Der Betriebsrat lehnt dies ab und wirft dem Management schwere Fehler vor. Die Arbeitnehmervertreter brachten bereits eine Vier-Tage-Woche ins Spiel.

