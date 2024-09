Wer bei dieser Aktie nicht einsteigt, verpasst eine Renditechance von über 50 %

Stell dir vor, du könntest in eine Aktie investieren, die nicht nur unterbewertet ist, sondern auch ein enormes Wachstumspotenzial aufweist. Vertiv Holdings (WKN: A2P0WU) ist genau eine solche Gelegenheit. Aktuell wird die Aktie deutlich unter ihrem fairen Wert gehandelt, während das Unternehmen gleichzeitig solide finanzielle Kennzahlen und beeindruckende Wachstumsraten vorweist. Doch warum bleibt diese Perle des Aktienmarktes noch immer unter dem Radar vieler Anleger? In diesem Artikel zeige ich dir, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in Vertiv Holdings zu investieren und wie du von den aktuellen Marktbedingungen profitieren kannst.

Vertiv Holdings und seine Rolle im KI-Bereich

Vertiv Holdings ist vielleicht nicht das erste Unternehmen, das dir in den Sinn kommt, wenn du an KI denkst. Doch die Produkte von Vertiv – insbesondere ihre Kühllösungen für Rechenzentren – spielen eine entscheidende Rolle in der Infrastruktur, die die Grundlage für den gesamten KI-Bereich bildet. Ohne diese Technologien könnten die leistungsstarken Computer, die für KI benötigt werden, nicht effektiv betrieben werden. Die zunehmende Bedeutung von Datenzentren und die damit verbundenen Infrastrukturprodukte machen Vertiv zu einem unverzichtbaren Player in der Tech-Branche.

Im zweiten Quartal 2024 konnte Vertiv beeindruckende Ergebnisse vorlegen

Der Umsatz stieg um 13 % auf 1,95 Mrd. US-Dollar, während der Gewinn um fast 50 % zulegte. Diese Zahlen übertrafen meine Erwartungen deutlich, doch die Aktie reagierte anders als erwartet und fiel um 14 %. Warum? Der Markt machte sich Sorgen über mögliche Überinvestitionen in KI – doch diese Bedenken sind wahrscheinlich nur vorübergehend und könnten dir eine Gelegenheit bieten, zu einem attraktiven Preis einzusteigen.

Die Zahlen von Vertiv beeindrucken

Sie zeigen, dass das Unternehmen auf einem soliden Fundament arbeitet. Die Gewinnmargen verbesserten sich, da die Preise für Produkte stiegen und mehr Systeme verkauft wurden. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet das Management einen Umsatz von 7,67 Mrd. US-Dollar – eine Erhöhung der Prognose um 50 Mio. US-Dollar gegenüber der vorherigen Schätzung.

Bemerkenswert ist auch, dass Vertiv es geschafft hat, seine Margen weiter zu verbessern. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Unternehmen 2025 Margen von über 20 % erreichen könnte.

Starke Rentabilität

Die Rentabilität von Vertiv hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Besonders auffällig ist der Anstieg des Return on Capital, der von 4,5 % im Jahr 2021 auf beeindruckende 22,5 % in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen ist. Dies zeigt, dass Vertiv sein eingesetztes Kapital immer effizienter nutzt und damit die Rentabilität auf ein neues Niveau hebt. Auch der Return on Equity, der aktuell bei 31,2 % liegt, ist ein klares Zeichen für die starke Ertragskraft des Unternehmens.

Vertiv konnte auch seine Margen in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern. Besonders die EBITDA-Marge ist von 9,3 % im Jahr 2022 auf 18,9 % in den vergangenen zwölf Monaten gewachsen. Das Unternehmen profitiert von höheren Verkaufszahlen und optimierten Kostenstrukturen.

Schuldenabbau und bessere Liquidität

Vertiv hat in den vergangenen Jahren intensiv daran gearbeitet, seine Verschuldung zu reduzieren. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA ist von 5,04 im Jahr 2021 auf nur noch 1,72 in den vergangenen zwölf Monaten gesunken. Dies zeigt, dass Vertiv seine Schulden im Griff hat und sich eine deutlich bessere finanzielle Flexibilität erarbeitet hat. Auch die Kennzahl EBIT/Interest Expense hat sich von 1,52 auf 6,39 verbessert, was auf eine solide Fähigkeit zur Zinsdeckung hinweist.

Der Free Cashflow von Vertiv ist eine weitere Komponente der Erfolgsgeschichte. Der Levered Free Cash Flow Margin hat sich von negativen 5,0 % im Jahr 2021 auf beeindruckende 17,2 % in den vergangenen zwölf Monaten entwickelt. Diese Verbesserung zeigt, dass Vertiv nicht nur Gewinne generiert, sondern auch effektiv in der Lage ist, diese in Cash umzuwandeln, was dem Unternehmen Spielraum für Investitionen und Schuldentilgung bietet. Ein solch starker Cashflow ist besonders in volatilen Zeiten ein entscheidender Vorteil.

Schließlich ist es bemerkenswert, wie effizient Vertiv sein Kapital einsetzt. Das Verhältnis von Gesamtschulden zu EBITDA ist von 5,53 im Jahr 2021 auf 2,14 in den vergangenen zwölf Monaten gesunken. Gleichzeitig konnte Vertiv die Kapitalrendite steigern, was auf ein nachhaltiges und wachsendes Geschäft hinweist. All diese Entwicklungen unterstreichen, dass Vertiv auf einem soliden Fundament steht und gut gerüstet ist, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.

Ein Blick in die Zukunft von Vertiv

Vertiv steht vor einem kontinuierlichen Wachstum, da der Markt für Rechenzentrumskühlung voraussichtlich weiter expandieren wird. Branchenkenner schätzen, dass dieser Markt bis Ende 2024 ein Volumen von 30 Mrd. US-Dollar erreichen wird, was einem zweistelligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr entspräche. In den nächsten acht Jahren wird mit einem jährlichen Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich gerechnet. Dieses Wachstumspotenzial macht Vertiv zu einer besonders attraktiven Investition für die kommenden Jahre.

Vertiv wird von diesem Wachstum profitieren. Zusammen mit Wettbewerbern wie Eaton und Schneider Electric ist Vertiv einer der wenigen Anbieter, die ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen anbieten können. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, die Preise jährlich leicht zu erhöhen, was zu einem stetigen Umsatzwachstum beiträgt.

Ein verborgenes Potenzial

Ein weiteres interessantes Wachstumsfeld für Vertiv ist der Servicebereich. Obwohl das Unternehmen Tausende Ingenieure beschäftigt, die Kunden bei der Installation und Integration neuer Systeme unterstützen, macht dieser Bereich bisher nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes aus. Viele Kunden haben die Service-Angebote von Vertiv noch nicht vollständig genutzt, was erklärt, warum das Servicegeschäft im letzten Quartal nur um 8 % wuchs. Doch dies könnte sich bald ändern, da die Komplexität der Rechenzentren zunimmt und mehr Unternehmen auf die Expertise von Vertiv zurückgreifen werden.

Der Aktienkurs hat noch Luft nach oben

Die aktuelle Bewertung am Markt wird den Wachstumschancen des Unternehmens nicht gerecht. Der Kurs preist derzeit nicht das erwartete Umsatz- und Auftragswachstum von 60 % ein, obwohl der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahr um 50 % gestiegen ist. Das Unternehmen sollte in der Lage sein, diese Erwartungen in den kommenden Quartalen zu übertreffen. Diese Diskrepanz zwischen den Erwartungen des Marktes und den tatsächlichen Geschäftszahlen könnte dir eine interessante Gelegenheit bieten, von einer zukünftigen Neubewertung der Aktie zu profitieren.

Laut meiner eigenen Analyse liegt der faire Wert der Vertiv-Aktie bei rund 125 US-Dollar. Im Vergleich zum aktuellen Marktpreis von 80 US-Dollar bedeutet das ein Upside-Potenzial von rund 56 %.

Mein Fazit

Wie bereits eingangs erwähnt, könnte Vertiv Holdings die Chance sein, auf die du gewartet hast. Eine Aktie, die so deutlich unter ihrem fairen Wert gehandelt wird, ist selten zu finden – und wenn man die soliden finanziellen Kennzahlen und das starke Wachstumspotenzial von Vertiv betrachtet, wird deutlich, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine Investition sein könnte. Die Frage, die sich dir nun stellt: Bist du bereit, diese Gelegenheit zu nutzen, bevor sie am Markt vollends erkannt wird?

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024