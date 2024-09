DAX® - 50-Tages-Linie als wichtiger Halt

Die Größenordnung des Rückschlags im September hatten wir zuletzt mehrfach diskutiert. Auf Basis der Daten seit 1988 muss der DAX® im historischen Mittel einen Rückgang um 6,1 % im schwächsten Börsenmonat des Jahres hinnehmen. Liegt dagegen ein Aufwärtstrend zugrunde (=Kursgewinne per Ende August), fällt der „drawdown“ mit 3,8 % geringer aus. Von den 40 Einzelwerten des Aktienbarometers weisen mittlerweile 15 einen größeren Rückschlag als die besagten 3,8 % auf. Nur 12 Indexmitglieder liegen im bisherigen Monatsverlauf dagegen im Plus. Charttechnisch brachte der Wochenauftakt dennoch eine Stabilisierung. Schließlich verblieb die gestrige Tageskerze innerhalb des Pendants vom Freitag, wodurch ein sog. „inside day“ entsteht. Dieses Kerzenmuster unterstreicht, dass die Marktteilnehmer die Unterstützung in Form der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.330 Punkten) nicht kampflos aufgeben werden, zumal sich die gestern eingeläutete Stabilisierung heute fortsetzen dürfte. Für eine echte Stabilisierung müsste indes der gestrige Innenstab mit einem Spurt über die Marke von 18.484 Punkten positiv nach oben aufgelöst werden.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

