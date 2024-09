Die meistgehandelten Produkte: Munich Re mit positivem Ausblick

In den Jahren 2024 bis 2026 dürfte der Rückversicherungsmarkt im Schaden- und Unfallgeschäft inflationsbereinigt um jährlich zwei bis drei Prozent wachsen, teilte der Konzern am Sonntag beim jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo mit. Der positive Ausblick spiegelt sich auch in der Produktentscheidung der Anleger wieder, die heute vermehrt auf Call Positionen des Versicherers zurückgreifen. Die RWE verspricht “Mitte 2025” eine Wasserstofftankstelle ein Lingen zu eröffnen. Diese Zusage hat jetzt Projektmanager Björn Selzer von der RWE in Lingen gegeben. Die H2-Tankstelle in Lingen befindet sich bereits im Bau und wird ab 2025 von der Westfalen AG betrieben. Mit dem „H2 Filling Hub Lingen“ entstehen eine öffentliche Wasserstoff-Tankstelle für Fahrzeuge am Haupttor des RWE Gaskraftwerks Emsland sowie eine nicht öffentliche Abfüllstation für Tankfahrzeuge. Auf diese Nachricht hin befinden sich heute RWE Long Positionen auf der Liste der meistgehandelten Produkte.