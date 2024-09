Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH 10.09.2024 / 15:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG Unternehmen: Enapter AG ISIN: DE000A255G02 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 10.09.2024 Kursziel: 11,00 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monaten von: Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kauf Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00. Zusammenfassung: Enapter hat in H1 den Umsatz um 73% J/J auf EUR8,3 Mio. gesteigert, das EBITDA von EUR-7,0 Mio. auf EUR-3,0 Mio. verbessert und damit unsere Erwartung übertroffen. Wesentlicher Grund für die positive Entwicklung ist eine sehr starke Bruttomargenentwicklung. Lag diese im Vorjahrszeitraum noch bei mageren 11%, belief sie sich im ersten Halbjahr 2024 auf 32%. Wir werten die hohe Bruttomarge als klaren Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit von Enapters Produkten. Das Unternehmen reduzierte seinen Nettoverlust um EUR2 Mio. auf EUR-7,9 Mio. Enapter hat ihre Guidance für das laufende Jahr bestätigt (Umsatz: EUR34 Mio., EBITDA zwischen EUR-7 Mio. und EUR-8 Mio.). Zuletzt meldete das Unternehmen neue Aufträge aus Italien zur Lieferung großer Elektrolyseure mit einer Gesamtkapazität von 5 MW, deren Gesamtwert wir auf ca. EUR9 Mio. schätzen. Wir bestätigen unsere Prognosen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR11. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 11.00 price target. Abstract: In H1, Enapter increased sales by 73% y/y to EUR8.3m and improved EBITDA from EUR-7.0m to EUR-3.0m, thus exceeding our forecasts. The main reason for this is the very positive gross margin development. While the gross margin was a meagre 11% in the same period of the previous year, it amounted to 32% in the first half of 2024. We see the high gross margin as clear evidence of the competitiveness of Enapter's products. The company reduced its net loss by EUR2m to EUR-7.9m. Enapter has confirmed guidance for the current year (revenue: EUR34m, EBITDA between EUR-7m and EUR-8m). The company recently announced new orders from Italy for the delivery of large electrolysers with a total capacity of 5 MW, the total value of which we estimate at around EUR9m. We confirm our forecasts. An updated DCF model yields an unchanged EUR11 price target. We reiterate our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30761.pdf Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1985397 10.09.2024 CET/CEST °