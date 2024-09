Trading-Chance General Motors: Das sieht sehr nach Toppbildung aus

Werbung

Die meisten Aktien von Automobilherstellern stehen derzeit unter kräftigem Abgabedruck. Die im Kielwasser der Inflation hochgeschraubten Margen fallen den Konzernen jetzt auf die Füße, die hohen Preise wollen immer weniger bezahlen. Die Aktie von General Motors fällt da bislang aus dem Rahmen ... aber jetzt könnte auch hier die Wende nahe sein: eine Trading-Chance Short.

Bislang läuft es gut bei General Motors (GM). Das zweite Quartal lag in Bezug auf Umsatz und Gewinn über dem Vorjahr und zudem über der durchschnittlichen Prognose der Analysten. Obwohl auch bei GM gespart und die eine oder andere Struktur umgebaut wird, hält sich die Aktie daher auffallend besser als andere US-Autobauer wie Ford oder Tesla, wie der untenstehende Chart zeigt. Besser als die europäischen Konzerne sowieso. Aber die Frage ist, ob das von Dauer sein kann.

Die zukünftigen Absatzzahlen bergen Enttäuschungspotenzial

Die massiv teurer gewordenen Autokredite zeigen mittlerweile eben doch ihre Wirkung. Das Geld in den Taschen der Käufer ist, ob in Europa, China oder den USA, knapper geworden. Gut möglich also, dass sich die bullischen Prognosen der meisten Analysten als falsch erweisen, die bisher den Anstieg beim Gewinn pro Aktie für die kommenden Jahre einfach, basierend auf dem Trend der jüngsten Zeit, mit dem Lineal in die Zukunft verlängern. Nicht zuletzt, weil die ab jetzt wohl sukzessiv, aber vermutlich eher langsam sinkenden Zinsen normalerweise einen Aufschiebe-Effekt lostreten:

Käufer warten dann bei kreditfinanzierten Anschaffungen wenn es irgend geht so lange ab, bis die Kreditkosten wirklich deutlich niedriger sind, sprich bis der Zinsrückgang einen Boden gefunden hat. Und das kann bedeuten, dass die Absatzzahlen auch bei General Motors in nächster Zeit enttäuschen. Noch ist das aber in keiner Weise eingepreist, noch sehen einige Akteure die General Motors-Aktie als einen Fels in der Brandung, als eine Aktie, die man im Zweifel immer kaufen kann. Allerdings deutet das Chartbild an, dass diese Sichtweise jetzt ins Wanken geraten könnte.

Unter dem Hoch abgedreht ... das riecht nach Toppbildung

Die im Kielwasser der Inflation hochgeschraubten Margen hatten die GM-Aktie Anfang 2022 auf ein 20-Jahres-Hoch bei 67,21 US-Dollar getragen, dann folgte eine herbe Korrektur, die den Kurs im Herbst letzten Jahres bis auf im Tief 26,30 US-Dollar drückte. Bis August hatten die Bullen die Aktie wieder auf dem Weg Richtung des 2022er-Hochs, doch dann drehte sie Ende Juli nach unten ab, wobei sehr auffällig war, dass die ja über den Prognosen hereingekommenen Ergebnisse des 2. Quartals den Kurs trotzdem am 23.7. massiv unter Abgabedruck setzten. Wenn „gut“ nicht mehr gut genug ist, werden die Short-Seller umgehend hellhörig. Und das dürften sie jetzt umso mehr sein, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Die General Motors-Aktie drehte zuletzt knapp unterhalb des im Juli erreichten, bisherigen Jahreshochs nach unten, damit wird jetzt eine Toppbildung greifbar, die, mit Blick auf den Aufschiebe-Effekt beginnender Leitzinssenkungen und den zunehmenden Druck auf die Branche an sich, das Zeug hat, den Kurs weiter zu drücken. Mit einem Stop Loss mit einem angemessenen Sicherheitsabstand über dem Jahreshoch eine hoch interessante Konstellation für einen Short-Trade.

Günstige Konstellation für einen Short-Trade

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 66,417 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,43. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 53,00 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,1040 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 1,18 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf General Motors lautet HS92HW.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 50,50 US-Dollar, 67,21 US-Dollar

Unterstützungen: 41,86 US-Dollar, 40,60 US-Dollar, 38,96 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf General Motors

Basiswert General Motors WKN HS92HW ISIN DE000HS92HW8 Basispreis 66,417 US-Dollar K.O.-Schwelle 66,417 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 2,43 Stop Loss Zertifikat 1,18 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.