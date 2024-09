Aktien Europa: Stabil - Anleger zögerlich vor US-Inflationsdaten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben sich am Mittwoch nach dem Rücksetzer am Vortag stabilisiert. Wenige Stunden vor Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten zeigten sich die Anleger unentschlossen. Im Fokus stand zudem das TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump.

Gegen Mittag behauptete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein Plus von 0,22 Prozent auf 4.757,70 Punkte. Für den Schweizer SMI ging es hingegen um weitere 0,40 Prozent auf 11.917,04 Punkte bergab. Der britische FTSE 100 verlor 0,19 Prozent auf 8.190,68 Punkte.

Im europäischen Branchenvergleich waren zur Wochenmitte vor allem Einzelhandelstitel gefragt. Als Zugpferd erwiesen sich Geschäftszahlen des Textilkonzerns Inditex . Dessen Aktien erholten sich als EuroStoxx-Spitzenreiter um 3,8 Prozent von ihrer Talfahrt seit Ende August.

Berappeln konnten sich am Mittwoch auch Technologieaktien . Sie folgten der weiteren Erholung der US-Technologiebörse Nasdaq. Im EuroStoxx 50 gehörten der Chipausrüster ASML und der Halbleiterhersteller Infineon mit Aufschlägen von 3,4 und 1,4 Prozent zu den größten Gewinnern. Infineon berichtete zudem einen Durchbruch bei der Fertigung von Halbleitern auf Galliumnitrid-Basis. Dies soll dem Konzern in den kommenden Jahren enorme Kostenvorteile bei der Produktion der Bauteile bringen.

Im insgesamt unauffälligen Bankensektor stand der Kursprung der Commerzbank im Fokus. Dass Unicredit bei der Konkurrentin einsteigt, befeuerte Übernahmespekulationen. Die Aktien der italienischen Großbank sanken um 0,5 Prozent.

Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien profitierten davon, dass US-Präsidentschaftskandidatin Harris in einer Befragung nach dem TV-Duell positiver wahrgenommen wird als ihr republikanischer Kontrahent Trump. Einem Börsianer zufolge ist die verbesserte Position von Harris eine positive Perspektive für Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, da Trump als Verfechter der Verbrennung fossiler Energieträger gilt.

Beim Windturbinenhersteller Vestas konnten sich die Anteilseigner über ein Plus von knapp 6 Prozent freuen. An den US-Börsen zeichnen sich für die Solarunternehmen First Solar und Solaredge deutliche Kursaufschläge ab.

Derweil machten die Anleger einen großen Bogen um die Papiere von Pharmaunternehmen . Hier belastete insbesondere ein Kursrückgang um 2,6 Prozent beim Branchenriesen Novartis . Mit der Streichung der bisherigen Kaufempfehlung durch die Bank of America stufte ein weiteres Haus die Aktien ab.

Auch Autoaktien waren zur Wochenmitte nicht gefragt. Hier wirkte die Gewinnwarnung von BMW vom Vortag nach. Mehrere Analysten senkten ihre Kursziele für die Titel des Autobauers./gl/jha/