New York Ausblick: Verluste - US-Verbraucherpreise geben negativen Impuls

An den vortags richtungslosen New Yorker Börsen zeichnen sich zur Wochenmitte moderate Verluste ab. Mit Spannung erwartete Inflationsdaten sorgten vorbörslich zunächst für einen negativen Impuls. Dass US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris im TV-Duell laut Umfragen besser abgeschnitten hat als ihr Konkurrent Donald Trump, hatte wenig Einfluss auf die Märkte insgesamt.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent tiefer auf 40.581 Punkte. Den von Technologieaktien dominierten Nasdaq 100 sieht IG 0,1 Prozent im Minus bei 18.806 Punkten. Nach der Stabilisierung zum Wochenstart hatte der Dow am Dienstag ein wenig nachgegeben, wogegen die Kursaufschläge einiger Tech-Riesen der Nasdaq-Börse klare Gewinne bescherten.

In den USA stieg die Inflation im August gegenüber dem Vorjahr wie prognostiziert. Gleiches gilt für die Entwicklung der um die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise bereinigten Kernrate, die laut Ökonomen die Preisentwicklung besser abbildet.

Gegenüber dem Juli stehe hier aber ein überraschend deutliches Plus zu Buche, kommentierte Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. "Die Zinssenkungserwartungen (an die US-Notenbank Fed) dürften daher gedämpft werden, bleiben aber insgesamt präsent. Für Umlauf erscheint auf der Fed-Sitzung kommende Woche eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte "nach wie vor als das wahrscheinlichste Szenario".

Aktien aus der Branche Erneuerbare Energien dürften am Mittwoch von Harris gutem Abschneiden in der TV-Debatte profitieren. Einem Börsianer zufolge ist ihre verbesserte Position eine positive Perspektive für Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, da Trump als Verfechter der Verbrennung fossiler Energieträger gilt.

Für die Photovoltaik-Unternehmen First Solar und Solaredge zeichnen sich Kursaufschläge von 4,3 beziehungsweise 5 Prozent ab. Die Aktien des an der Börse ungleich schwereren Energieversorgers Nextera Energy zogen um 0,6 Prozent an. Dank der zuletzt schon guten Kursentwicklung steuern sie damit auf ein neues Hoch seit Anfang 2023 zu.

Dass Trump im Fernsehduell eher enttäuschte, zeigte auch der rund 14-prozentige Kursrutsch von Trump Media & Technology . Der Ex-Präsident ist Mehrheitsaktionär des Medien- und Technologieunternehmens, in dessen Zentrum das von ihm gegründete Online-Netzwerk Truth Social steht. Seit dem Kursprung Mitte Juli nach dem gescheiterten Attentat auf Trump ist es für die Aktien immer weiter bergab gegangen - zuletzt hatten sie sich ein wenig stabilisieren können.