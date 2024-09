APA ots news: HYPO NOE Immobilienbarometer zeigt: Jede und jeder 8. fragt erst gar nicht um Wohnbaukredit an

Umfrage zeigt: Trotz des großen Traums von den eigenen vier Wänden fragen viele Niederösterreicher aus Sorge, keine Zusage zu erhalten, nicht um eine Wohnbaufinanzierung an. St. Pölten (APA-ots) - "Niederösterreich ist und bleibt das Land der Häuslbauerinnen und Häuslbauer. Um diesen Traum für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher erreichbar zu halten, ergreifen wir als Land Niederösterreich umfassende Maßnahmen - zum Beispiel die starke und beliebte Wohnbauförderung, die Vorbild steht für andere Bundesländer und selbstverständlich greifen wir auch auf unsere HYPO NOE Landesbank zurück, wenn es darum geht, den Traum vom Eigenheim zu erfüllen", erklärte der Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko. Seit ihrer Gründung im Jahr 1888 als Hypothekenbank spiele sie eine zentrale Rolle bei der Schaffung von Wohnraum. "Die HYPO NOE verfolgt auch heute noch konsequent ihre ursprüngliche Mission und unterstützt die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher beim Erwerb ihrer Eigenheime. Im Durchschnitt stellt unsere Landesbank mehr als 770 Millionen Euro im Jahr an Wohnbaukrediten zur Verfügung", so der Finanzlandesrat. "Die HYPO NOE ist seit jeher Erfüllerin der Wohnträume der Menschen im Land", erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser und fügt an: "Maßnahmen wie die KIM-V, die Kreditinstitute Immobilienfinanzierungsmaßnahmen Verordnung, erschweren den Weg zu den eigenen vier Wänden. Unsere Wohnbauexpertinnen und -experten kennen aber die Hürden und Stolpersteine auf dem Weg zum Eigenheim und sind gerne Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter auf dem Weg zum Wohntraum - mit einem maßgeschneiderten Wohnbaukredit der HYPO NOE." Dazu beauftragte die HYPO NOE beim Institut für Demoskopie und Datenanalyse eine repräsentative Umfrage unter 1.090 Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, die vom 12. bis 17. August 2024 durchgeführt wurde. Ziel dabei war es, ein niederösterreichisches Immobilienbarometer zu erstellen und herauszufinden, ob sich die Menschen ihren Wohntraum noch leisten können bzw. wollen. "Knapp 60 Prozent der Befragten haben sich den Traum von den eigenen vier Wänden bereits erfüllt. Zwei Drittel davon denken aber, dass sie sich diesen Traum heute so nicht mehr leisten könnten und gaben als Gründe vor allem die gestiegenen Kosten und Preise für den eigenen Wohntraum an. Zudem wurden Bedenken geäußert, dass das eigene Vermögen und Einkommen nicht mehr für die Finanzierung einer eigenen Immobilie reichen würde, erklärt dazu Studienautor und Geschäftsführer des IFDD, Christoph Haselmayer. "Die Wohnbauinvestitionen werden aktuell von einer Vielzahl negativer Faktoren beeinträchtigt: Gestiegene Finanzierungskosten, hohe Baukosten und verschärfte Finanzierungsbedingungen wirken gemeinsam auf die sinkende Nachfrage im privaten Wohnbau ein. Deshalb wurden in diesem Jahr auch Maßnahmen gesetzt, damit die eigenen vier Wände für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wieder leistbar werden", spricht Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko von den richtigen Schritten. Das Land investiert jährlich mehr als 570 Millionen Euro in die Wohnbauförderung, gewährt Zinszuschüsse durch eine Einmalförderung von fünf Prozent der Kreditsumme bis maximal 20 0.000 Euro - also bis zu 10.000 Euro, um damit bis zu 2.000 Familien beim Erwerb ihres Eigenheims unterstützen zu können. Zudem werden bis in das Jahr 2028 rund 7.000 neue Wohnungen gebaut und 1.500 Wohneinheiten saniert. Die Umfrage thematisiert auch die im August 2022 eingeführte KIM- V. Drei von vier Befragten geben an, diese Verordnung nicht zu kennen. "Nur 5 Prozent der Befragten wissen, dass den Banken auch Ausnahmekontingente von den strengen Vergaberegeln zur Verfügung stehen und Kreditnehmende somit auch Finanzierungen erhalten können, wenn sie nicht alle Kriterien erfüllen. Jedoch zeigt sich auch: Jede und jeder Achte fragt erst gar nicht um einen Wohnbaukredit an - denn diese Personen denken, dass sie entweder aufgrund der eigenen finanziellen Einschränkungen oder wegen der unklaren Situation und regulatorischer Einschränkungen keinen Wohnbaukredit von der Bank erhalten würden, erklärt dazu Studienautor und Geschäftsführer des IFDD, Christoph Haselmayer. "Auch, wenn der Name der Verordnung nicht allgemein bekannt ist, zeigt sich in der Umfrage, dass die Bevölkerung sehr wohl denkt, dass Wohnbaukredite nur schwer zu bekommen sind", analysiert Viehauser. Die sperrige Verordnung bedeutete aber nicht, dass der eigene Wohntraum automatisch ausgeträumt sei, erzählt Viehauser und gibt ein Beispiel: "Wir konnten im Rahmen des Ausnahmekontingents einem jungen Pärchen einen Kredit geben, obwohl ihnen Eigenmittel für den Kauf ihres Traumhauses fehlen. Beide sind Mitte 20, haben einen Nettoverdienst von 2.000 bis 2.500 Euro und können sich nun ihren Wohntraum im Wiener Umland erfüllen und ein Einfamilienhaus um 355.00 0 Euro kaufen. Ich kann jeder und jedem daher nur ans Herz legen: Vereinbaren Sie einen Termin bei den HYPO NOE Wohnbauberaterinnen und -beratern und lassen Sie Ihren Kreditwunsch prüfen. Werden Sie nicht selbst zu Ihrem eigenen Stolperstein auf dem Weg zu Ihrem Wohntraum! Stehen Sie Ihrem Traum nicht selbst im Weg, indem Sie sich erst gar nicht trauen, bei uns um ein Kreditangebot anzufragen. Als HYPO NOE Landesbank können und werden wir uns jede Finanzierung ansehen und eine Lösung für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher finden!" HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert. Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. OTS0093 2024-09-11/11:37