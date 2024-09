Diese Aktie ist eine echte Wasserstoff-Perle

Wasserstoffaktien gehörten in den letzten Jahren zu den größten Prügelknaben an der Börse. Viele Unternehmen der jungen Energiebranche verloren in jüngster Vergangenheit zwei Drittel ihres Wertes und mehr.

Doch das ist meiner Meinung nach kein guter Grund, alle Wasserstoffunternehmen über einen Kamm zu scheren und die gesamte Branche zu verdammen. Denn auch in dieser Industrie gibt es durchaus die eine oder andere Investment-Perle, die allerbeste Chancen hat, sich in Zukunft hervorragend zu entwickeln. Eine dieser Wasserstoff-Perlen will ich euch genauer vorstellen.

Generelle Skepsis

Bevor ich in die Vorstellung meines Wasserstoff-Favoriten einsteige, will ich noch erwähnen, dass ich generell kein großer Fan dieser Branche bin. Der Grund: Viel zu häufig haben die meisten Wasserstoffunternehmen Anleger mit blumigen Versprechungen gelockt und sie im Anschluss bitter enttäuscht.

Vor allem die Schwergewichte der Wassersstoffbranche, wie beispielsweise Nel ASA und Plug Power, haben in den letzten Jahren massiv das Vertrauen der Anleger beschädigt. Für mich bedeutet das, dass die Perlen dieser Branche eher in der zweiten Reihe zu finden sind. Mit Hexagon Purus (WKN: A2QKGG) möchte ich euch deshalb einen eher kleinen, aber sehr feinen Player ans Herz legen.

Das spricht für das Unternehmen

Das norwegische Unternehmen entwickelt und produziert Systeme für die Speicherung, den Transport und die Betankung von komprimiertem Wasserstoff. Außerdem bietet Hexagon Purus komplette Fahrzeugsysteme und Batteriepacks für Brennstoffzellen- und Batterie-Elektrofahrzeuge an.

Zwei Dinge schätze ich besonders an diesem Wasserstoffunternehmen: Erstens, das rapide Wachstum und zweitens, seine breite Aufstellung.

Hexagon Purus ist in den vergangenen drei Jahren extrem schnell gewachsen. Das skandinavische Wasserstoffunternehmen steigerte seinen Jahresumsatz in diesem Zeitraum um mehr als das Siebenfache – und die Wachstumsgeschichte wird weitergehen.

Das Management der Norweger will auch 2024 den Umsatz um mindestens 50 % steigern. 2025 soll der Umsatz mindestens 3,4 Milliarden € betragen (zur Erinnerung: 2023 standen 1,3 Milliarden € zu Buche). Die Zahlen für das erste Halbjahr 2024 deuten darauf hin, dass diese Zielvorgaben nicht unrealistisch sind.

Besonders gut gefällt mir an Hexagon Purus, dass das jährliche Umsatzwachstum relativ kontinuierlich verläuft. Das ist in der Wasserstoffbranche keine Selbstverständlichkeit und deutet darauf hin, dass es eine beständig wachsende Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens gibt.

Hexagon Purus schreibt zwar immer noch tiefrote Zahlen (nicht ungewöhnlich für die Branche), will aber im kommenden ein ausgeglichenes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liefern (sehr ungewöhnlich für die Branche). Damit würde Hexagon Purus zu den ganz wenigen Unternehmen der Wasserstoffindustrie zählen, die operativ Geld verdienen.

Der zweite Pluspunkt von Hexagon Purus ist die breite Unternehmensaufstellung. Die Wasserstofflösungen der Norweger kommen nicht nur im Personen- und im Schwerlastverkehr, sondern auch in der Schifffahrt und bei der Eisenbahn zum Einsatz. Das macht das Wasserstoffunternehmen wesentlich unabhängiger von einzelnen Verkehrsträgern bzw. Trends.

Eine außergewöhnliche Kombination

Seit ihrem Allzeithoch im Frühjahr 2022 hat die Hexagon Purus-Aktie über 80 % ihres Wertes verloren. In meinen Augen handelt es sich dabei um eine Überreaktion der Börse. Ich glaube, dass das skandinavische Unternehmen von vielen Anlegern in einen Topf mit Nel ASA, Plug Power & Co. geworfen wurde – absolut zu Unrecht!

Der Speicher-, Transport- und Betankungsspezialist hat über die letzten Jahre bewiesen, dass er kontinuierlich wachsen kann. Im kommenden Jahr folgt möglicherweise der Beweis, dass Hexagon Purus auch Geld verdienen kann. Diese Kombination aus starkem Wachstum und positiven operativen Margen findet sich bei fast keinem anderen Unternehmen der Wasserstoffbranche.

Bei einem Investment in eine Wasserstoffaktie müssen Anleger immer wieder mit unerwarteten Kursrückschlägen rechnen. Doch langfristig wird sich die Hexagon Purus-Aktie meiner Einschätzung nach als eines der besten Investments in dieser Branche herausstellen. Anlegern, die ein wenig Geduld mitbringen, winken hier in meinen Augen überdurchschnittliche Renditen.

