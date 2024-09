E.ON - Muster plus Momentum: Beides überzeugt!

Während der DAX® in den ersten Handelstagen zu kämpfen hat, liegt die E.ON-Aktie im bisherigen Verlauf des September 4,9 % im Plus. Der Versorger stellt also einen absoluten Stabilitätsanker dar, was zudem bestens zu den überzeugenden Sektorperspektiven des STOXX® Europe 600 Utilities passt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 6. und 9. September). Mit 13,49 EUR konnte das Papier jüngst gerade ein neues Mehrjahreshoch verbuchen. Dank dieser Entwicklung liegt neben der übergeordneten Bodenbildung zusätzlich eine sog. „V-Formation“ vor (siehe Chart). Während die große untere Umkehr ein Kursziel von 17 EUR bereithält, lässt das beschriebene „V-Muster“ perspektivisch sogar auf knapp 18 EUR als langfristiges Anlaufziel hoffen. In diese Zone fällt mit dem Hoch des Jahres 2012 (17,32 EUR) eine weitere, charttechnisch relevante Barriere. Der jüngste Ausbruch erfolgt mit einem hohen Momentum, was das Risiko eines „false breaks“ reduziert. Schließlich gehört die E.ON-Aktie – gemessen an der Relativen Stärke nach Levy – aktuell zur Top Ten unter den DAX®-Titeln. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen das Hoch vom Februar 2022 bei 12,54 EUR prädestiniert.

E.ON (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart E.ON

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

