EQS-Adhoc: CEO Patrick Zabel verlässt die Voltabox AG

CEO Patrick Zabel verlässt die Voltabox AG

CEO Patrick Zabel verlässt die Voltabox AG



12.09.2024 / 08:23 CET/CEST

CEO Patrick Zabel verlässt die Voltabox AG

Paderborn, 12. September 2024 – Der CEO der Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9), Patrick Zabel, hat heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats darüber informiert, dass er spätestens mit Ablauf der regulären Amts- und Vertragslaufzeit zum 31. März 2025 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden möchte.

Der Aufsichtsrat ist bereit, dem Wunsch zu entsprechen, und dankt Patrick Zabel bereits an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit sowie den geleisteten Einsatz in den zurückliegenden Jahren. Patrick Zabel und der Aufsichtsrat streben eine zeitnahe Einigung über den genauen Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Vorstand an.

Der Aufsichtsrat wird unverzüglich und ausgehend von der bestehenden langfristigen Nachfolgeplanung für den Vorstand mit der Suche nach einem Nachfolger für die Position des CEO beginnen.

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter für Elektromobilitätslösungen in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr sowie in Land- und Baumaschinen. Darüber hinaus ist Voltabox über die Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien tätig. GreenCluster bietet Systemlösungen auf Basis von Photovoltaik-Anlagen und Energiespeichern an und implementiert darüber hinaus intelligente Energienutzungsmodelle.

Kontakt

Voltabox AG

Patrick Zabel (CEO)

Technologiepark 32

33100 Paderborn

E-Mail: investor@voltabox.ag

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch Unternehmen: Voltabox AG Technologiepark 32 33100 Paderborn Deutschland Telefon: +49 (0)5250 9930 964 E-Mail: info@voltabox.ag Internet: www.voltabox.ag ISIN: DE000A2E4LE9 WKN: A2E4LE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1986371

