EQS-DD: SAP SE: Nina Straßner, Die Mitteilungspflichtige nimmt am Own SAP Plan, einem Arbeitnehmerbeteiligungsprogramm der SAP, teil. Sie hat dazu mit der SAP vereinbart, dass sie von ihrem ...

Die Mitteilungspflichtige nimmt am Own SAP Plan, einem Arbeitnehmerbeteiligungsprogramm der SAP, teil. Sie hat dazu mit der SAP vereinbart, dass sie von ihrem monatlichen Gehalt einen Betrag von Euro 1.643,89 in den Erwerb von SAP-Aktien investiert, welcher durch die SAP mit einem monatlichen Zuschuss von 40% sowie 20 Euro pro Monat gefördert wird. Davon kauft der Planadministrator monatlich SAP-Aktien für die Mitteilungspflichtige.