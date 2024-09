EQS-News: Pentixapharm Holding AG, ein Tochterunternehmen der Eckert & Ziegler SE, plant Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

EQS-News: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang

Pentixapharm Holding AG, ein Tochterunternehmen der Eckert & Ziegler SE, plant Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse



Pentixapharm Holding AG, ein Tochterunternehmen der Eckert & Ziegler SE, plant Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsmodell fokussiert auf innovative Radiopharmazeutika für die Diagnose und Therapie („Theranostics“) verschiedener Indikationsgebiete

Institutionelles Umfeld gekennzeichnet durch hohes Marktwachstum und intensive M&A-Aktivitäten

Börsengang als strategischer Schritt zur Sicherung der kurz- und langfristigen Finanzierung

Leitkandidat PentixaFor bereits in Phase III

Kommerzielle Rechte an über 20 forscherinitiierten Studien (Investigator-Initiated Studies, IIS) zur beschleunigten Pipeline-Entwicklung

Berlin und Würzburg, Deutschland, 12. September 2024– Die Pentixapharm Holding AG („Pentixapharm“) plant im Zuge ihrer Abspaltung von der Eckert & Ziegler SE ein öffentliches Angebot neuer Aktien, mit dem Ziel, voraussichtlich im vierten Quartal 2024 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert zu werden. Das Angebot richtet sich primär an institutionelle Investoren, steht jedoch auch Privatanlegern offen.

Geschäftsgegenstand der Pentixapharm ist die Entwicklung von Radiopharmazeutika in verschiedenen, zum Teil erstmals für diese Substanzklasse erschlossenen Indikationsgebieten. Zu ihnen gehören mehrere Arten von Blutkrebs. Hier wird sich die Gesellschaft darauf konzentrieren, in kontrollierten klinischen Prüfungen die vielversprechenden Ergebnisse aus einer ersten kleinen Studie zu wiederholen und zu bestätigen, die etwa an der Universitätsklinik Würzburg mit Pentixapharms Leitkandidaten PentixaTher 2022 bei Patienten erzielt wurden, die schwer kontrollierbare T-Zell-Lymphome aufwiesen und auf Standardtherapien nicht mehr ansprachen.

Darüber hinaus plant die Gesellschaft mit ihrem am weitesten fortgeschrittenen Entwicklungskandidaten PentixaFor in den USA in eine Phase-III-Zulassungsstudie in der Indikation Primärer Hyperaldosteronismus zu beginnen. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hatte dafür in einem Vorgespräch (Type-C-Meeting) jüngst signalisiert, dass die wesentlichen Voraussetzungen dafür vorlägen. Der primäre Hyperaldosteronismus, der als eine wesentliche Ursache von Bluthochdruck gilt, kann bisher nur unzureichend diagnostiziert und somit behandelt werden.

Die medizinische Relevanz sowie das ökonomische Potenzial von radiopharmazeutischen Therapieansätzen spiegeln sich in mehreren internationalen M&A-Transaktionen wider, die allein in den letzten 12 Monaten ein Volumen von etwa USD 8 Milliarden erreichten. Mit dem geplanten Börsengang möchte sich Pentixapharm in diesem Markt nicht nur strategisch positionieren, sondern auch die bestehenden Finanzmittel für die weitere Entwicklung der Pipeline kurzfristig erweitern und den langfristigen Kapitalzugang sicherstellen. Begleitet wird der Börsengang von der BankM AG als Bookrunner und Lead Manager.

Dr. Andreas Eckert, Aufsichtsratsvorsitzender der Pentixapharm Holding AG: „Wir verfolgen mit Pentixapharm einen äußerst vielversprechenden, differenzierten und gut validierten Ansatz im internationalen Wachstumsmarkt der Radiopharmazeutika. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfassenden Netzwerk sind wir bestens positioniert, um sehr schnell eine breite Pipeline an diagnostischen und therapeutischen Lösungen für Krebs, aber auch für andere Indikationen, zum Patienten zu bringen. Auf dem vorgezeichneten Weg zur kommerziellen Nutzung der diagnostischen und therapeutischen Programme ist der Börsengang ein wichtiger Meilenstein.“

Klarer Fokus auf gut erforschtes Target, Lead Programm in Phase III der klinischen Entwicklung

Kern von Pentixapharm sind die exklusiven und weltweiten Rechte an einer von der Universität München entwickelten Patentfamilie rund um Radioisotop-markierte Liganden, die den Zellmembran-Rezeptor CXCR4 adressieren. Dieses Protein spielt eine Schlüsselrolle beim Wachstum und der metastatischen Ausbreitung von Tumoren sowie bei der Entstehung von Entzündungsprozessen.

Dr. Hakim Bouterfa, Vorstand der Pentixapharm Holding AG: „Der theranostische Ansatz ermöglicht es, kranke Zellen aufzuspüren, zu bekämpfen und den Krankheitsverlauf sowie das Ansprechen auf die Behandlung genau zu überwachen. Die spezifische Bindung des Liganden an die pathologisch veränderte Oberflächenstruktur der Zielzelle ist für Diagnose und Therapie identisch, was eine zielgenaue Behandlung gemäß dem Prinzip „find, fight and follow“ ermöglicht. Die Wahl des Radioisotops bestimmt dann das Ergebnis: Hochenergetische Isotope werden verwendet, um die anvisierten Zellen zu zerstören, während schwächere Isotope zur Bildgebung eingesetzt werden.“

Die klinische Pipeline von Pentixapharm umfasst PentixaTher, ein Yttrium-90 basiertes Therapeutikum gegen Non-Hodgkin Lymphome (NHL), und PentixaFor, ein Gallium-68- basiertes Begleitdiagnostikum. Klinische Studien für beide Substanzen haben mit einer Dosisfindungsstudie für PentixaTher und einer Phase-III-Registrierungsstudie für PentixaFor in Marginalzonenlymphome in Europa bereits begonnen. Darüber hinaus wird PentixaFor als Diagnosetool für primären Hyperaldosteronismus (PA) entwickelt, eine bedeutende Ursache für Bluthochdruck. Pentixapharm bereitet derzeit eine US-zentrische Phase-III-Studie mit PentixaFor in PA vor, die 2025 beginnen soll.

Einzigartiges Netzwerk und großer Datenpool für beschleunigte Entwicklung der Produktpipeline

Aufgrund der langjährigen Erfahrung von Eckert & Ziegler, einem der weltweit größten Anbieter von Isotopentechnologie für medizinische, wissenschaftliche und industrielle Anwendungen, verfügt Pentixapharm als bisheriges Konzernunternehmen von Eckert & Ziegler über eine herausragende Expertise und ein breites Netzwerk im Bereich der Radiopharmazie. Bereits heute kann Pentixapharm auf die Daten von mehr als 20 akademischen Kooperationspartnern zurückgreifen, die in eigenen Studien (sogenannte „Investigator-Initiated-Studies“ oder „IIS“) das Potenzial des Zellmembran-Rezeptors CXCR4 zur Entwicklung von Radiopharmazeutika untersucht haben.

Die Abspaltung der Pentixapharm, die von der Hauptversammlung der Eckert & Ziegler SE am 26. Juni 2024 beschlossen wurde, ist auf die unterschiedlichen Geschäftsfelder der beiden Unternehmen zurückzuführen. Während sich das Kerngeschäft von Eckert & Ziegler auf die Produktion und den Vertrieb von Radioisotopen konzentriert, fokussiert sich Pentixapharm auf die Entwicklung und Zulassung neuer Radiopharmazeutika. Der geplante Börsengang ermöglicht es, gezielt solche Investoren anzusprechen, die an der innovativen und zukunftsträchtigen Pipeline des Unternehmens interessiert sind. Durch die Abspaltung von Eckert & Ziegler kann Pentixapharm fortan als eigenständiges Unternehmen flexibler agieren, um seine Forschungs- und Entwicklungsprojekte erfolgreich voranzutreiben.

Die Pentixapharm Holding AG wurde im Jahr 2024 gegründet, um nach der von den Hauptversammlungen der Eckert & Ziegler SE und der Pentixapharm Holding AG am 26. Juni 2024 beschlossenen Abspaltung alle von der Eckert & Ziegler SE an der Pentixapharm AG mit Sitz in Würzburg gehaltenen Aktien aufzunehmen. Die Pentixapharm Holding AG soll im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet werden.

Die Pentixapharm AG ist ein 2019 gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer First-in-Class-Radiopharmazeutika fokussiert, die auf Liganden gegen den CXCR4-Rezeptor basieren. Diese werden sowohl diagnostisch als auch therapeutisch gegen verschiedene hämatologische und solide Tumore sowie kardiovaskuläre, endokrine und inflammatorische Erkrankungen getestet.

