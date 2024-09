EQS-News: PharmaSGP bleibt im ersten Halbjahr 2024 auf dynamischen Wachstumskurs

EQS-News: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

PharmaSGP bleibt im ersten Halbjahr 2024 auf dynamischen Wachstumskurs



12.09.2024 / 08:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gräfelfing, 12. September 2024 – Das deutsche OTC-Pharmaunternehmen PharmaSGP Holding SE hat im ersten Halbjahr 2024 seinen dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt und auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Halbjahresumsatz von 58,4 Mio. EUR erzielt. Damit konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 17,4 % gesteigert werden (Vorjahr: 49,7 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) stieg im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 15,3 Mio. EUR auf 16,9 Mio. EUR. Die daraus resultierende bereinigte EBITDA-Marge lag bei 28,9 % (Vorjahr: 30,9 %).

CEO Natalie Weigand kommentiert: „Wir blicken auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2024 mit einem Rekordumsatz zurück. Erneut konnten wir von der Stärke unseres Geschäftsmodells mit der Kombination aus unserer skalierbaren Plattform und unserem Multi-Channel-Marketingansatz profitieren. Ein wichtiger Schritt zur weiteren Beschleunigung unseres Wachstumskurses war zudem die Berufung von Peter Gerckens in den Vorstand der PharmaSGP, wo er seit dem 01. Juli 2024 als Chief Commercial Officer den Ausbau der internationalen Märkte, den Vertrieb sowie New Businesses verantwortet.“

CFO Michael Rudolf ergänzt: „Wir sind auf Kurs, unsere Wachstumsziele für das Gesamtjahr 2024 zu erreichen. Ein besonderes Augenmerk der PharmaSGP liegt auf der Internationalisierung unseres Geschäfts. Vor diesem Hintergrund sind wir sehr erfreut über die Entwicklung in unserem wichtigen Wachstumsmarkt Italien, wo wir den Umsatz im ersten Halbjahr 2024 beinahe verdoppeln konnten. Dies verdeutlicht die Effektivität unserer Vertriebsstrategie und zeigt die großen Absatzpotenziale für PharmaSGP auch außerhalb der DACH-Region.“

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwartet der Vorstand weiterhin einen Umsatz im Bereich zwischen 107,0 Mio. EUR und 112,0 Mio. EUR. Für das bereinigte EBITDA wird von einem Anstieg auf 35,0 Mio. EUR bis 38,0 Mio. EUR ausgegangen. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 32,7 % bis 33,9 %.

Den vollständigen Halbjahresbericht 2024 wird die PharmaSGP am 26. September 2024 veröffentlichen.





ÜBERSICHT VORLÄUFIGE ZAHLEN IM JAHRESVERGLEICH

Konzernkennzahlen (in Mio. EUR) H1 2024 H1 2023 ∆ Umsatz 58,4 49,7 +17,4% EBITDA bereinigt 16,9 15,3 +10,2% EBITDA unbereinigt 16,8 15,4 +9,2% EBITDA-Marge bereinigt 28,9% 30,9% EBITDA-Marge unbereinigt 28,9% 31,0% Umsatz nach Regionen (in Mio. EUR) H1 2024 H1 2023 ∆ Deutschland 39,6 37,2 +6,6% Italien 11,1 5,7 +95,5% Österreich 6,1 4,8 +25,2% Sonstiges europäisches Ausland 1,6 2,0 -21,3% Umsatzanteil nach Regionen H1 2024 H1 2023 Deutschland 68% 75% Italien 19% 11% Österreich 10% 10% Sonstiges europäisches Ausland 3% 4% Umsatz nach Produktkategorien (in Mio. EUR) H1 2024 H1 2023 ∆ Health Brands 56,2 47,6 +17,9% Beauty Brands 2,1 2,1 +3,3%





ÜBER DIE PHARMASGP HOLDING SE

PharmaSGP ist ein führendes Consumer-Health-Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (over-the-counter „OTC“) und anderen Gesundheitsprodukten, die mit Fokus auf den Vertriebskanal Apotheke vermarktet werden. Die Arzneimittel des Unternehmens basieren mehrheitlich auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und wenig bekannten Nebenwirkungen.

Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab, darunter rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte Leiden. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien RubaXX® bei rheumatischen Schmerzen und Restaxil® bei neuralgischen Schmerzen (auch: Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel. Darüber hinaus bietet PharmaSGP führende Produkte gegen sexuelle Schwäche und Schwindelbeschwerden an. Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem aktuellen Produktportfolio im Jahr 2012 hat PharmaSGP ihr Geschäftsmodell erfolgreich in anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, Italien, Belgien, Spanien und Frankreich, etabliert. Im September 2021 wurde das Produktportfolio um die Marken Baldriparan®, Formigran®, Spalt® und Kamol® erweitert und damit die Indikationsbereiche Schmerzen und Schlafstörungen weiter ausgebaut bzw. erschlossen. Das Vertriebsgebiet wurde um die Schweiz sowie Osteuropa erweitert. PharmaSGP erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 101,1 Mio. EUR bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 33,7 %.

Um ihre Wettbewerbsposition weiter auszubauen, plant PharmaSGP, die Zahl der Indikationen, die durch ihr Produktangebot abgedeckt werden, zu erhöhen sowie die europäische Präsenz auszubauen und ihre Wachstumsstrategie insbesondere durch die Nutzung ausgewählter M&A-Möglichkeiten zu beschleunigen.