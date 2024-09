Realty Income vs. W. P. Carey: Welcher REIT mit 5 % Dividendenrendite dein erster sein sollte!

Hinter Realty Income (WKN: 899744) und W. P. Carey (WKN: A1J5SB) stecken die zwei REITs, bei denen ich sagen würde: Sie besitzen eine solche Qualität, dass sie für neue Investoren überaus geeignet sind. Deren Größe, deren Ansatz und deren operatives Fundament bewerte ich als überaus solide.

Beide REITs besitzen einige Gemeinsamkeiten. Beispielsweise, dass sie kein spezielles Segment favorisieren, sondern in die Breite investieren. Oder auch, dass sie auf sogenannte Triple-Net-Lease-Verträge und langfristig-orientierte Kundenbeziehungen setzen. Qualitäten, die eine stabile Dividende ermöglichen können.

Aber welcher dieser beiden REITs ist jetzt attraktiver? Betrachten wir dazu die Bewertung, die aktuellen Zahlen und auch die weiteren Aussichten. So viel vorab: Bei beiden Namen warten über 5 % Dividendenrendite. Das kann einer High-Yield-Aktie in jedem Fall Tür und Tor öffnen.

W. P. Carey vs. Realty Income: Die Bewertung!

Fangen wir bei den Basics an. Der Bewertung von Realty Income und W. P. Carey. Wenn wir den wohl größeren und bekannteren Real Estate Investment Trust, Realty Income, betrachten, so sehen wir eine überaus spannende Kennzahlen-Lage.

Derzeit wird die Aktie zu einem Aktienkurs von 62,11 US-Dollar gehandelt. Die Dividendenrendite läge bei einer monatlichen Ausschüttung von 0,263 US-Dollar bei ca. 5,1 %. Keine Frage: Das ist nicht wenig. Zumal auch das Kurs-FFO-Verhältnis mit einem Wert von unter 15,5 weiterhin eher moderat erscheint. Aber kann der Verfolger hier etwa nicht mithalten?

W. P. Carey wird zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels jedenfalls zu einem Aktienkurs von 60,02 US-Dollar gehandelt. Die derzeitige Dividendenrendite beläuft sich auf stattliche 5,8 %. Damit ist diese Kennzahl günstiger bei dem kleineren und wohl eher unbekannteren Namen. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis ist mit einem Wert von 12,9 etwas moderater. Aber reicht das aus, um eine Investition zu rechtfertigen? Dafür betrachten wir definitiv noch die Zahlen und Aussichten, ehe wir ein Fazit ziehen.

Die aktuellen Zahlen zeigen bei beiden ein spannendes Bild

Betrachten wir nun die Zahlen von Realty Income und W. P. Carey. Der größere der beiden REITs, der auch The Monthly Dividend Company genannt wird, konnte im zweiten Quartal solide Zuwächse verzeichnen. Die Funds from Operations je Aktie kletterten um 6 % im Jahresvergleich auf 1,06 US-Dollar. Wohingegen die Wachstumsraten im ersten Halbjahr mit 5,55 % ähnlich hoch ausgefallen sind. Alles in allem können wir daher sagen: Der REIT besitzt ein Wachstum im ca. mittleren einstelligen Prozentbereich.

Und W. P. Carey? Der Verfolger musste einen Rückgang bei den Funds from Operations verkraften. Die Kennzahl schrumpfte von 1,36 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 1,17 US-Dollar. Das liegt allerdings daran, dass 16 % des Portfolios in Form von Office-Immobilien nun fehlen. Bereinigt um diesen Effekt sehen wir sogar ein leichtes Wachstum. Im direkten Quartalsvergleich verbesserte sich der Wert von 1,14 US-Dollar auf die besagten 1,17 US-Dollar. Kein schlechtes Wachstum für lediglich ein Jahresviertel.

Ich denke, dass beide REITs in etwa ähnliche Wachstumsraten besitzen dürften. Realty Income und W. P. Carey werden, so meine Erwartung, ein Wachstum im ca. mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen können.

W. P. Carey? Oder doch Realty Income? Die Qual der Wahl!

Zwischen W. P. Carey und Realty Income existieren daher einige feine Unterschiede. Grundsätzlich gilt, dass The Monthly Dividend Company Qualität und Beständigkeit versprechen. Auch die Dividende ist hier seit mehr als 50 Jahren konstant, die Aktie ist ein Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten. Der Verfolger hat im letzten Jahr die Dividende sogar gekürzt. Auch aufgrund des Office-Immobilien-Verkaufs und -Spin-Offs.

Deshalb ist mein Fazit: Mit Realty Income wird man keinen Fehler machen. Es warten 5 % Dividendenrendite und die Aussicht auf ein leichtes Wachstum bei den Funds from Operations. W. P. Carey dürfte meiner Meinung nach eher ein Aufholpotenzial besitzen. Einerseits aufgrund der günstigeren Bewertung. Aber andererseits auch, weil der Markt hier nicht so viel erwartet. Immerhin: Die Dividende ist seit der Kürzung stets leicht um 0,5 US-Cent erhöht worden. Das kann der Beginn eines Neuanfangs sein.

Müsste ich heute eine der beiden Aktien kaufen, fiele meine Wahl daher auf W. P. Carey. Aber, auch um das noch einmal zu betonen: Mit Realty Income wird man wohl auch keinen Fehler machen.

Der Artikel Realty Income vs. W. P. Carey: Welcher REIT mit 5 % Dividendenrendite dein erster sein sollte! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income und W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income und W. P. Carey.

Aktienwelt360 2024