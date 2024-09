Dass zwei ETF fusionieren oder wieder vom Markt verschwinden, kommt häufiger vor. Also kein Grund zur Panik. Doch auf ein paar Dinge solltest du achten, wenn dein ETF verschmolzen wird.

Seitdem die französische Fondsgesellschaft Amundi ihren Konkurrenten Lyxor im vergangenen Jahr übernahm, flatterte eine Nachricht bei deren Anlegerinnen und Anlegern Anfang des Jahres häufiger ins Postfach: “ETF-Verschmelzung steht bevor”. So oder so ähnlich lautet die Ankündigung, wenn ein ETF mit einem anderen fusioniert. Zuletzt verschmolz der Lyxor MSCI World ETF (LU0392494562) mit dem Amundi MSCI World III ETF (LU2572257124). Aus dem Lyxor-ETF mit der Wertpapier-Kennnummer (WKN) "ETF110" wurde so der "ETF018" (siehe Tabelle unten).