Von dieser DAX-Aktie erwarte ich 2025 einen massiven Dividenden-Turnaround!

Dividende und 2025? So manche DAX-Aktie wird uns mit Sicherheit überraschen. Die eine positive. Die andere vielleicht negativ. Aber insgesamt gilt: Es sind noch viele Monate hin, bis der Hauptteil der Aktien aus unserem heimischen Leitindex wieder Dividenden auszahlt.

Allerdings existiert eine DAX-Aktie, bei der ich sogar große Erwartungen habe. Einen massiven Dividenden-Turnaround sollte es geben. Oder die Aktie fliegt aus meinem Depot. Welche das ist? Nun. Dass verrate ich dir jetzt selbstverständlich.

DAX-Aktie: Massiver Dividenden-Turnaround voraus?

Um die Katze für dich aus dem Sack zu lassen: Von der Fresenius-Aktie (WKN: 578560) erwarte ich den besagten Turnaround. Der Gesundheitskonzern hat im Jahr 2024 keinerlei Dividende an die Investoren ausgezahlt. Damit erfolgte ein Bruch mit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten beständiger Dividendenpolitik.

Fresenius ist bis zum Jahre 2023 schließlich ein Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten gewesen. Schon da hat das Management jedoch lediglich eine konstante Dividende an die Investoren ausgezahlt. In diesem Jahr folgte dann erneut der Paradigmenwechsel. Aufgrund der Inanspruchnahme staatlicher Hilfsleistungen in dreistelliger Millionenhöhe durfte Fresenius im Grunde genommen keine Dividende auszahlen. Ansonsten hätte man die Hilfen zurückzahlen müssen. Daher erfolgte eine Nullrunde für alle Einkommensinvestoren.

Für das kommende Jahr erwarte ich jedoch, dass die DAX-Aktie wieder eine massive Dividende an die Investoren auszahlt. Idealerweise sollte das Management die Ausschüttungssumme je Aktie auf dem Niveau von vorher belassen. Das würde eine Dividende je Aktie in Höhe von 0,92 Euro bedeuten. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 33,37 Euro würden wir als Investoren dann wieder 2,75 % Dividendenrendite erhalten. Für den Anfang wäre das kein schlechter Wert.

Wie wahrscheinlich ist ein solcher Schritt?

So attraktiv 0,92 Euro Dividende bei der Fresenius-Aktie auch wären: Letztlich müssten sie leistbar für die DAX-Aktie sein. Unser zweiter Fokus für heute liegt daher darauf, das operative Zahlenwerk näher zu beleuchten unter hinter die Kulissen zu schauen.

Fresenius hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,58 Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr entsprach das übrigens einem Wachstum von 10 % im Jahresvergleich. Die wichtige Erkenntnis ist jedoch: Ein solches Ergebnis wäre ausreichend, um die Dividende je Aktie in Höhe von 0,92 Euro zu bezahlen. Bei einem gleich hohen Wert in der zweiten Jahreshälfte dürfte das Ausschüttungsverhältnis mit 29,1 % vergleichsweise moderat sein. Auch das ist für mich ein wichtiger Indikator dafür, dass der Dividenden-Turnaround gelingen kann.

Wir sollten jedoch auch die Bilanz noch etwas näher betrachten. Fresenius hat in der Vergangenheit mit höheren Schulden zu kämpfen gehabt. Die finanziellen Gesamtverbindlichkeiten sind jedoch erneut stark von über 15,8 Mrd. Euro im Vorjahr auf 13,5 Mrd. Euro zurückgegangen. Bilanziell ist das Fundament daher ebenfalls inzwischen bedeutend besser, um wieder stabile Dividenden ermöglichen zu können.

Dividenden-Turnaround: Fresenius sollte liefern!

Meiner Meinung nach dürfte die Fresenius-Aktie daher im Jahr 2025 wieder liefern. Zumindest operativ sind die Ergebnisse stark und auch das bilanzielle Fundament hat sich bedeutend verbessert. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 30 % auf Basis der jetzigen Ergebnisse spricht wenig gegen die Fortsetzung der früheren Dividendenserie.

Auch ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit einem Wert von voraussichtlich ca. 11 vergleichsweise moderat. Vielleicht auch ein Grund, warum die DAX-Aktie im Jahre 2025 interessant sein könnte. Wobei die Dividende kein unwichtiger Teil einer insgesamt womöglich attraktiven Gesamtrendite sein dürfte.

Der Artikel Von dieser DAX-Aktie erwarte ich 2025 einen massiven Dividenden-Turnaround! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Fresenius. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Fresenius.

Aktienwelt360 2024