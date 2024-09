dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.09.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Unicredit-Chef Orcel wirbt für Übernahme der Commerzbank

FRANKFURT/MAILAND - Der Chef der italienischen Großbank Unicredit wirbt kurz nach dem Einstieg bei der Commerzbank für eine Übernahme von Deutschlands zweitgrößter Privatbank. "Eine Zusammenführung beider Banken könnte zu einem erheblichen Mehrwert für alle Stakeholder führen und würde einen deutlich stärkeren Wettbewerber auf dem deutschen Bankenmarkt schaffen", sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel dem "Handelsblatt" (Montag). "Privatkunden könnten besser unterstützt und der deutsche Mittelstand mit Finanzierungen gestärkt und international umfassender begleitet werden."

FRANKFURT/BERLIN - Die Commerzbank hat Kontakt mit der italienischen Großbank Unicredit bestätigt, will sich aber auf die Umsetzung ihrer eigenen Strategie konzentrieren. "Es hat einen Kontakt gegeben", sagte Vorstandschef Manfred Knof am Randes einer Veranstaltung des Bankenverbands in Berlin. Wenn jemand einen anderen Plan vorlege, werde man das prüfen, im Sinne der Investoren, Stakeholder, Kunden und Mitarbeiter. "Wir sind von unserem eigenen Plan überzeugt."

FRANKFURT - Die Deutsche Bank denkt Insidern zufolge darüber nach, der italienischen Unicredit eine Übernahme der Commerzbank möglichst schwer zu machen. Vorstandschef Christian Sewing und seine Kollegen hätten die Lage in den vergangenen Tagen analysiert, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Diskutiert wurde demnach auch die Idee, dem Staat dessen restlichen Commerzbank-Anteil von 12 Prozent ganz oder teilweise abzukaufen. Es könne aber auch sein, dass die Deutsche Bank auf das Vorhaben der Unicredit gar nicht reagiere.

MANNHEIM - Ein beschleunigter Preisverfall für Zucker und ungewisse Marktbedingungen durchkreuzen die Jahresziele von Südzucker . Im Segment Zucker sei im zweiten Halbjahr und im Gesamtjahr des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 (bis Ende Februar) ein operativer Verlust zu erwarten, teilte das Unternehmen am Montag in Mannheim mit. Zugleich legte Südzucker vorläufige Zahlen zum abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal vor. Der Aktienkurs rutschte daraufhin ab.

HANNOVER - Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) rechnet nach einem starken ersten Halbjahr mit spürbarem Gegenwind im Rest des Jahres. "Wir sind uns bewusst, dass viele Märkte sich gerade abkühlen", sagten Markenchef Carsten Intra auf der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover. "Das zweite Halbjahr wird herausfordernd."

HANNOVER - Mitten in der Krise der Autoindustrie trifft sich ab heute die internationale Nutzfahrzeug-Branche in Hannover. Das Geschäft mit Lastwagen und Transportern leidet in Deutschland derzeit ähnlich wie das gesamte Autogeschäft unter der Kaufzurückhaltung seiner Kunden. Hinzu kommen die hohen Investitionen, die die Hersteller in neue Technologien und alternative Antriebe stecken müssen.

HANNOVER - Zum Start der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation hat Volkswagen in Hannover die neue Generation seines Transporters präsentiert. Am Vorabend der Ausstellung, die am Montag zunächst für Journalisten und Fachbesucher öffnet, präsentierte Markenchef Carsten Intra den "New Transporter", der die Nachfolge des bisherigen T6.1 antreten soll. Intra zeigte sich zuversichtlich, dass das neue Modell an den Erfolg der bisher sechs "Bulli"-Generationen anknüpfen wird.

WERDOHL - Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh hat von der Deutsche-Bahn den Zuschlag für Großaufträge erhalten. Das Auftragsvolumen für mehrjährige Arbeiten liegt bei über 100 Millionen Euro, wie Vossloh am Montag in Werdohl mitteilte. Vossloh soll die Schienen sowohl korrektiv instand halten als auch durch Hochgeschwindigkeitsschleifen präventiv pflegen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von gut 1,2 Milliarden Euro.

HANNOVER - Traton-Chef Christian Levin pocht angesichts der schleppenden Nachfrage nach emissionsfreien Lkw auf mehr Unterstützung aus der Politik. 2030 werde es schwierig, die verschärften Grenzwerte für die Emission des klimaschädlichen Abgases Kohlendioxid (CO2) einzuhalten, sagte er am Montag im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX auf der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover. "Die Strafen könnten im schlimmsten Fall gewaltig sein." Das Angebot an emissionsfreien Lkw und Bussen sei jetzt vorhanden. "Die Verkäufe sind aber immer noch viel zu niedrig." Um die Abgasregelungen einzuhalten, müssen deutlich mehr Elektro-Lkw verkauft werden.

