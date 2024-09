EQS-Adhoc: ALBIS Leasing AG: Rolf Hauschildt kündigt Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für Aktien der ALBIS Leasing AG an

EQS-Ad-hoc: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

ALBIS Leasing AG: Rolf Hauschildt kündigt Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für Aktien der ALBIS Leasing AG an



16.09.2024 / 17:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 16. September 2024. Herr Rolf Hauschildt (Bieter) hat heute bekannt gegeben, dass er sich am 16. September entschieden hat, den Aktionären der ALBIS Leasing AG (ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) (Zielgesellschaft) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Zielgesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 (ISIN: DE0006569403) zu erwerben (Übernahmeangebot). Aktuell beabsichtigt der Bieter, eine Gegenleistung in Höhe von EUR 2,60 je Aktie der Zielgesellschaft in bar anzubieten. Der endgültige Angebotspreis sowie die übrigen noch mitzuteilenden Bestimmungen und Bedingungen bleiben der Angebotsunterlage vorbehalten.

Nach den Angaben des Bieters wird das Übernahmeangebot voraussichtlich unter anderem unter der aufschiebenden Bedingung stehen, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Erhöhung der Beteiligung des Bieters im Inhaberkontrollverfahren nicht untersagt und/oder beschränkt.

Der Bieter hält laut eigenen Angaben insgesamt 6.301.855 auf den Inhaber lautende Stückaktien an der Zielgesellschaft. Dies entspricht ca. 29,73 % des Grundkapitals sowie der Stimmrechte der Zielgesellschaft.

Die sonstigen Bedingungen und Bestimmungen des Übernahmeangebots werden laut Bieter in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Gemäß ihren gesetzlichen Verpflichtungen werden Vorstand und Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch den Bieter eine Stellungnahme zu dem Übernahmeangebot abgeben und veröffentlichen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

ir@albis-leasing.de

Ende der Insiderinformation

16.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1989063

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit über 35 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 100 Mitarbeiter beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1989063 16.09.2024 CET/CEST