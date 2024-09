IRW-News: MCF Energy Ltd. : MCF Energy veröffentlicht Update zu den Projekten in Österreich, Deutschland und der Tschechischen Republik

IRW-PRESS: MCF Energy Ltd. : MCF Energy veröffentlicht Update zu den Projekten in Österreich, Deutschland und der Tschechischen Republik

Vancouver, British Columbia - 16. September 2024 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) (MCF oder MCF Energy oder das Unternehmen) freut sich, ein Update der derzeit laufenden Projekte bekanntzugeben.

Österreich - Entdeckungsbohrung Welchau-1

Vorbehaltlich des Erhalts einer noch ausstehenden behördlichen Genehmigung sind alle Pläne für eine Rückkehr zum Bohrplatz Welchau ausgearbeitet, um die Tests der Entdeckungsbohrung Welchau-1 abzuschließen, deren Bohrung im März fertiggestellt wurde. Der Betrieb musste aufgrund saisonaler Einschränkungen im Rahmen der Bohr- und Testgenehmigung für Welchau-1 vorübergehend ausgesetzt werden. Die Testanlage wird voraussichtlich Anfang bis Mitte Oktober am Bohrplatz eintreffen, wo Tests in mehreren Zonen jener Formationen durchgeführt werden sollen, die anhand der Bohrprotokolle und MDT-Tests im März als aussichtsreich eingestuft wurden. Das Unternehmen geht davon aus, im vierten Quartal in Abstimmung mit der Firma ADX Energy, dem Betreiber der Bohrung Welchau, eine Reihe von Updates veröffentlichen zu können. Das Unternehmen ist zu 25 % am Projekt Welchau wirtschaftlich beteiligt, die übrigen Anteile entfallen auf ADX Energy.

Deutschland

Lech

Die Bauarbeiten für die Bohrung Kinsau-1A haben Anfang September mit der Fertigstellung eines Zauns begonnen, der rund um den Bohrplatz errichtet wurde. Das Bauunternehmen wird voraussichtlich in der ersten Oktoberwoche mit der Errichtung des gesamten Bohrplatzes beginnen; die Arbeiten werden sechs bis zehn Wochen in Anspruch nehmen. Spezialteile mit langen Vorlaufzeiten wurden bereits angekauft und werden nach Fertigstellung des Bohrplatzes angeliefert. Die Bohrlochverrohrung der ursprünglich von der Firma Mobil in den 1980er Jahren abgeteuften Bohrung Kinsau-1 wird freigelegt und ein neuer Bohrlochkopf wird vor dem Einzug der Bohranlage angebracht. Die Abteufung der Bohrung Kinsau-1A wird voraussichtlich im Dezember eingeleitet. Die Firma Genexco GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MCF, hält 20 % der Anteile an Genexco Gas, dem Lizenznehmer des Projekts Lech. Genexco trägt sämtliche Kosten der Bohrung Kinsau-1A bis zu einer Höhe von 5 Millionen Euro. Lösungen zur Erfüllung der Lizenzbedingungen liegen bereits vor. Genexco Gas hat sich verpflichtet, alle in der Genehmigung der Bergbaubehörde festgelegten Umweltauflagen zu erfüllen bzw. zu übertreffen.

Lech Ost

Genexco GmbH, die Tochtergesellschaft von MCF, ist Lizenznehmer des Projekts Lech Ost und hält eine 100%ige Förderbeteiligung an der knapp 100 Quadratkilometer großen Konzession Lech Ost, die Ähnlichkeiten mit dem Gasfund Kinsau aufweisen dürfte.

Der Standort der ersten Bohrung wurde bereits ausgewählt und es wurden Pachtverträge mit dem Eigentümer der Oberflächenrechte unterzeichnet. Die Bohrlochplanung wurde eingeleitet und es wurden bereits geologische Ziele ermittelt, um die gleichen produktiven Gasreservoirs anzupeilen, die in der Bohrung Kinsau #1 im angrenzenden Konzessionsgebiet Lech aufgefunden wurden. Umweltstudien für einen vorläufigen Bohrplatz wurden bereits in Auftrag gegeben.

Die geologischen Auswertungen der 3D-Seismik haben das Potenzial für Funde zu einer möglichen Steigerung der Reserven bestätigt und sprechen für eine gemeinsame Erschließung von Lech und Lech Ost. Zusammen mit einem regionalen Gasversorgungsunternehmen mit Sitz in Augsburg (Bayern) wird eine maßgeschneiderte Infrastruktur für den Gasexport errichtet, um Industriebetriebe und Privatabnehmer in der Region zu bedienen, die unter den hohen Energieimportkosten leiden.

Reudnitz

Das Unternehmen hatte zuvor den Abschluss einer Optionsvereinbarung für ein Farmout für Reudnitz mit der Firma Lime Petroleum Holdings AS (Lime) bekannt gegeben; die MCF-Tochter Genexco hält 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Reudnitz. Mit den Geldern von Lime werden die Aufwältigungsarbeiten, die Durchflussprüfung und die Evaluierung der Bohrung RZ2 in der Explorationskonzession Reudnitz finanziert; die Arbeiten umfassen die Installation eines Hochgeschwindigkeitsstrangs (Velocity String), eine Säurebehandlung und einen Bohrlochtest. Die Gerätschaften für den Test, der am 16. September 2024 beginnen soll, sind in Anlieferung. Das Testverfahren wird voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Im Anschluss an ein Workover (Aufwältigungsarbeiten) will sich Genexco um eine Förderlizenz für das vereinbarte Areal mit den nachgewiesenen Vorkommen in Reudnitz bemühen. Die Gasvorkommen wurden anhand von drei früheren Gasbohrungen abgegrenzt. Lime kann sich über eine Optionsvereinbarung eine Ertragsbeteiligung an der Konzession Reudnitz und der Förderlizenz von bis zu 80 % sichern.

Sollte Lime seine Option ausüben, wird Lime für alle Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit der Piloterschließung des Reservoirs bis zu einem Höchstbetrag von 5,5 Millionen Euro aufkommen. Im Falle einer Optionsausübung ist Lime außerdem berechtigt, die Betriebsführung der Förderlizenz Reudnitz zu übernehmen.

Tschechische Republik

Bohrung NP-823

Am 6. September 2024 wurde in der MCF-Bohrung NP-823 in der Tschechischen Republik der Slickline-Betrieb mittels Seilwinde abgeschlossen. Die Förderausrüstung wird derzeit an den Standort überstellt. Es ist davon auszugehen, dass die gesamte erforderliche Förderausrüstung innerhalb von 30 Tagen vor Ort sein wird. Anschließend wird vor der Aufnahme der kommerziellen Gasproduktion am Standort eine Inspektion durchgeführt.

Bohrung LM-3

Das Front-End-Engineering der Förderanlagen für die MCF-Bohrung LM-3 in der Tschechischen Republik wird voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein. Im Hinblick auf die Vermarktung der aus der Bohrung geförderten Gasmengen werden aktuell Möglichkeiten für eine Gasverstromung geprüft.

James Hill, CEO und ein Direktor von MCF Energy, erklärt: Nach monatelangen technischen Planungsarbeiten und einigen unvorhergesehenen Verzögerungen schreiten die Arbeiten in all unseren Projekten nun zügig voran und wir sind auf Kurs, um in unseren Konzessionsgebieten frühzeitig Cashflow generieren und bedeutsame Entdeckungen machen zu können. Ich bin unseren Aktionären dankbar, dass sie unsere Arbeiten zur Wertsteigerung und Umsetzung der betrieblichen Ziele so konsequent unterstützen. Das vierte Quartal 2024 wird für das Unternehmen wegweisend und mit viel Arbeit verbunden sein. Wir rechnen im Zuge der Projekterschließung in den kommenden Monaten mit zahlreichen Updates.

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens.

