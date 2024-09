IRW-News: Spearmint Resources Inc.: Spearmint informiert über aktuelle Entwicklungen bezüglich Lithium im Clayton Valley (Nevada)

IRW-PRESS: Spearmint Resources Inc.: Spearmint informiert über aktuelle Entwicklungen bezüglich Lithium im Clayton Valley (Nevada)

16. September 2024 / IRW-Press / Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen oder Spearmint) möchte über aktuelle Entwicklungen bei unseren Nachbarn im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada informieren. Am 10. September 2024 teilte SLB (ehemals Schlumberger) mit, dass es seine Lösung für eine nachhaltige groß angelegte Lithiumproduktion in seiner Demonstrationsanlage im Clayton Valley in Nevada unter Beweis gestellt hat, die darauf ausgelegt ist, die Markteinführung von Lithiumprodukten aus verantwortungsvollen Quellen zu beschleunigen. Die firmeneigene integrierte Lösung verbindet das Fachwissen von SLB zu Untertagebetrieben mit der an der Oberfläche angesiedelten Technik fortschrittlicher Verfahren, zu denen auch die direkte Lithiumextraktion (DLE) gehört. Sie produziert Lithium 500-mal schneller als herkömmliche Methoden und benötigt dabei nur 10 Prozent der Fläche. Die Pilotanlage, die nur etwa ein Zehntel der Aufstellfläche einer kommerziellen Anlage benötigt, erreichte eine verifizierte Gewinnungsrate1 von 96 % Lithium aus der Sole Die herkömmliche Alternative zur Gewinnung von Lithium aus Sole in großem Maßstab ist das Verdunstungsverfahren. Dieses Verfahren bedarf nicht nur einer erheblichen Fläche, sondern führt auch zu einem massiven Wasserverlust. Salz, unterirdische Minerale und die eingesetzten Chemikalien bleiben an der Oberfläche zurück, was Auswirkungen auf die Biodiversität und die Umwelt hat. Die nachhaltige Lithiumproduktionslösung von SLB verbessert die Nachhaltigkeit durch die Reduzierung des Wasserverbrauchs. Das firmeneigene Verfahren führt außerdem die verbrauchte Sole oder die Sole mit verringerter Lithiumkonzentration nach der Aufbereitung und Abtrennung des Lithiums zurück zur Quelle... Die gesamte SLB-Lösung - von der Gewinnung des Lithiums aus der Sole bis zur Umwandlung in Lithiumkarbonat in Industriequalität - beansprucht nur wenige Stunden. Im Vergleich dazu können Verdunstungsmethoden bis zu 18 Monate in Anspruch nehmen und haben eine viel geringere Gewinnungsrate von 50 Prozent oder weniger.

James Nelson, President von Spearmint Resources, erklärt: Wir möchten SLB und Pure Energy zu ihrer harten Arbeit und ihrem Erfolg bei diesem bedeutenden und skalierbaren Meilenstein in der Lithiumproduktion gratulieren. Das Erreichen eines solchen Effizienzniveaus bei der Lithiumproduktion auf einer so geringen Fläche im Vergleich zur bestehenden Verdunstungsmethode ist wirklich ein Wendepunkt für die Lithiumerschließung im Clayton Valley (Nevada). Spearmint verfügt über eine beträchtliche Liegenschaft im Clayton Valley, die sich auf vier separate Projekte erstreckt, die sowohl Lithium-Sole- als auch Lithium-Tonstein-Vorkommen aufweisen. Spearmint verfügt aktuell über eine Genehmigung des BLM für 4 weitere Bohrlöcher auf dem Lithium-Tonstein-Projekt McGee und ist zuversichtlich, was die Zukunft für die Lithium-Stakeholder im Clayton Valley bereithält.

Spearmint verfügt derzeit über vier im Clayton Valley (Nevada) angesiedelte Projekte. Dazu gehören das Lithium-Sole-Projekt Elon, welches vollständig vom Projekt Clayton Valley von Pure/SLB umgeben ist (siehe Karte) und sich im Bereich einiger der tiefsten Abschnitte dieses Beckens befindet. Die zu 100 % unternehmenseigene Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee liegt ebenfalls im Clayton Valley. Für diese Lagerstätte veröffentlichte das Unternehmen am 17. Juni 2022 einen aktualisierten technischen Bericht und eine Mineralressourcenschätzung. Der technische Bericht enthielt eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), in der Kategorie angedeutet und 723.000 Tonnen LCÄ in der Kategorie vermutet, was insgesamt 2.092.000 Tonnen LCÄ entspricht. Damit wurde die erste Ressourcenschätzung vom 11. Juni 2021 mehr als verdoppelt. Der technische Bericht und die Mineralressourcenschätzung wurden von Derek Loveday, P.Geo. und Mariea Kartick, P.Geo., Mitarbeiter von Stantec Consulting Services Ltd. (Stantec), gemäß den CIM-Richtlinien Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserves Best Practices (Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven) erstellt und in Übereinstimmung mit der Richtlinie NI 43-101 der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde veröffentlicht. Das Management von Spearmint weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit jener von Spearmint Resources Inc. nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76835/Spearming_160924_DEPRCOM.001.jpeg

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Mitteilung wurde von Herrn Bain, PGeo, einem Direktor des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Spearmint Resources

Die Projekte von Spearmint umfassen vier Projeke im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, die direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals und Century Lithium Corp. grenzt und für die eine Ressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 723.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, also, insgesamt 2.092.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), vorliegt sowie das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt sowie das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay und das 248 Acres große Goldprojekt Clayton Ridge.

Zu Spearmints anderen Projekten gehören das 3.015 Acres große Projekt Chibougamau, das sich in unmittelbarer Nähe von Lac Chibougamau in Quebec befindet, und das Goldprojekt Perron-East, das aus fünf Mineralkonzessionseinheiten mit rund 11.608 Acres Grundfläche besteht und im Grünsteingürtel Abitibi im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec in unmittelbarer Nähe des von Amex Exploration Inc. betriebenen Konzessionsgebiets Perron und der ehemals aktiven Mine Normetal liegt. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Spearmint aufgenommen werden möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte an info@spearmintresources.ca.

Kontaktdaten

Tel: 1604646-6903

www.spearmintresources.ca

James Nelson

President

Spearmint Resources Inc.

SPEARMINT RESOURCES INC.

2905 - 700 West Georgia St.

Vancouver, BC, V7Y 1C6

Die Börsenaufsicht der CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76835

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76835&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8473811005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.