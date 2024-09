ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi bezifferte in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick seine Erwartungen an das dritte Quartal. Er erwartet einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro und eine bereinigte operative Gewinnmarge (Ebit) von 6,8 Prozent. Der Experte geht davon aus, dass die Umsätze im Automobilgeschäft von geringeren Produktionsmengen und negativen Währungseffekte beeinträchtigt werden. Die Ertragslage dürfte kurzfristig durch Bremsen-Rückrufe getrübt werden, die neben BMW auch weitere Autobauer betreffen könnten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / 19:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 00:15 / BST

