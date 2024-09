Mit diesen 3 Aktien machst du ziemlich sicher 4,3 % Dividendenrendite

Mit der Dividendenrendite von Aktien ist es so eine Sache. Mal ist sie höher, mal weniger hoch und bei den meisten Unternehmen recht schwer vorherzusagen. Nun hast du entweder die Möglichkeit, dein Geld in sogenannte „Dividendenaristokraten“ zu investieren, also Unternehmen, die ihre Gewinnausschüttungen seit über 25 Jahren in Folge angehoben haben.

Oder du versuchst über gezieltes Stockpicking Aktien mit einer „garantiert“ hohen Dividendenrendite zu finden. In diesem Artikel stelle ich dir so eine Methode vor, mit der du mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Dividendenrendite von 4,3 % kommst. Alles, was du dafür tun musst, ist zu gleichen Teilen in drei Aktien zu investieren.

Langfristig stabile Dividenden

Bestimmt bist du schon neugierig, welche drei Aktien ich meine. Deshalb will ich auch gleich die Katze aus dem Sack lassen. Es sind Verizon (WKN: 868402), T-Mobile (WKN: A1T7LU) und AT&T (WKN: A0HL9Z), also die drei großen Mobilfunkanbieter in den USA.

Warum genau diese Unternehmen und wie funktioniert das nun mit der gesicherten Dividende? Lass uns zu Beginn einen Blick auf die nackten Zahlen werfen.

In den vergangenen fünf Jahren lag die durchschnittliche Dividendenrendite der drei Mobilfunkkonzerne bei folgenden Werten: Verizon 7,44 %, T-Mobile 0,29 % und AT&T 5,28 %. So ergibt sich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,34 %. Die Dividende von T-Mobile ist übrigens deshalb so viel niedriger als die von Verizon und AT&T, weil die Deutsche Telekom-Tochter erst seit vergangenem Jahr Gewinne ausschüttet.

Eine wichtige Ergänzung: Über einen noch längeren Zeitraum (z. B. über zehn Jahre) ergeben sich kaum unterschiedliche Dividendenrenditen. Das bedeutet, dass du dir relativ sicher sein kannst, im Schnitt auf dieses jährliche Gewinnausschüttungsniveau zu kommen.

Drei Konzerne kontrollieren den Markt

Jetzt kannst du natürlich einwenden, dass die jährliche Dividende vom Geschäftserfolg dieser drei Konzerne abhängt. Völlig richtig, aber in Summe haben die drei einen garantierten Erfolg, denn auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt gibt es so gut wie keine Alternative zu den drei Providern.

In Summe kontrollieren Verizon, T-Mobile und AT&T 99 % des US-Mobilfunkmarktes. Mit US Cellular gibt es zwar noch einen vierten Mobilfunkanbieter. Dieser kommt aber nur auf einen unerheblichen Marktanteil von rund 1 %.

Hinzu kommt, dass die Struktur des Mobilfunkmarktes in den USA seit mehreren Jahren ziemlich fest zementiert ist. Die jährlichen Marktanteilsverschiebungen zwischen den vier Providern sind nur minimal.

Weiteres Wachstum voraus

Der Mobilfunkmarkt in den USA ist wie in Deutschland ein klassisches Oligopol. Für neue Anbieter sind die Kosten für den Aufbau einer eigenen Infrastruktur viel zu hoch. Deshalb musst du dir keine Sorgen machen, dass in den kommenden Jahren neue Wettbewerber auf den Markt kommen.

Vielleicht verschieben sich die Marktanteile zwischen den vier Providern in Zukunft ein wenig. Indem du aber in die drei marktdominierenden Unternehmen investierst, kann dir das ziemlich egal sein.

Hinzu kommt, dass der Mobilfunkmarkt als Ganzes sehr stabil ist. Telefoniert, gesurft und gestreamt wird schließlich immer. Du hast folglich überhaupt kein Risiko, dass das Gesamtvolumen des Marktes geringer wird.

Ganz im Gegenteil: In den zwanzig Jahren von 2002 bis 2022 ist die Bevölkerung der USA um fast 50 Millionen Menschen gestiegen. Angesichts des auch zukünftig prognostizierten Bevölkerungswachstums der Vereinigten Staaten wird der US-Mobilfunkmarkt von Jahr zu Jahr größer.

Die Dividendenpolitik wird sich nicht ändern

Das einzige Risiko, dass dir bei dieser Dividendenstrategie bleibt, ist eine Änderung der Dividendenpolitik der Unternehmen. Diese ist aber extrem unwahrscheinlich.

Mobilfunkkonzerne gehören zu denjenigen Unternehmen, die ihre Cashflows am besten planen können. Sie verfügen über eine stabile Kundenbasis mit mittelfristig fixierten Vertragspreisen. Zudem können sie ihre Investitionserfordernisse recht genau kalkulieren. Für eine Änderung der Dividendenpolitik gibt es demnach überhaupt keinen Grund.

Angesichts der Tatsache, dass T-Mobile erst Ende 2023 angefangen hat, Gewinne auszuschütten, hast du in meinen Augen sogar noch ein spannendes Steigerungspotenzial bei der durchschnittlichen Dividendenrendite der drei Mobilfunkkonzerne. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Durchschnittswert in Zukunft bei über 5 % liegen wird.

