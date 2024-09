Original-Research: Vectron Systems AG (von GBC AG): Verkaufen

^ Original-Research: Vectron Systems AG - von GBC AG 18.09.2024 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Vectron Systems AG Unternehmen: Vectron Systems AG ISIN: DE000A0KEXC7 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Verkaufen Kursziel: 10,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger - Übernahmeangebot erfolgreich - Kursziel übererfüllt - Delisting zum 30.09.2024 Am 14.06.2024 hat die Shift4 Payments Inc. die Aktienmehrheit an der Vectron AG erworben und Vectron wurde zum 30.06.2024 erstmalig bei der Shift4 vollkonsolidiert. Darüber hinaus steht nunmehr fest, dass die Vectron-Aktien mit Ablauf des 30.09.2024 nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein werden und damit sämtliche Zulassungsfolgepflichten entfallen. Ob und in welchem Umfang die Aktien an anderen Börsenplätzen handelbar sein werden, steht derzeit noch nicht fest. Eine aktive Notierung wird von der Gesellschaft nicht mehr angestrebt. Auch bei einer möglichen weiteren Handelbarkeit der Vectron-Aktie ist mit einer deutlich geringeren Handelsliquidität zu rechnen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 hat die Vectron Systems AG auf den Wachstumspfad zurückgefunden. Mit einem deutlichen Umsatzsprung um 46,8 % wurde dabei der Vorjahreswert auf 37,02 Mio. EUR (VJ: 25,22 Mio. EUR) spürbar ausgebaut. Gemessen an der zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres publizierten Guidance, die von einer Umsatzbandbreite von 36,0 bis 37,8 Mio. EUR ausgegangen war, liegt eine Punktlandung vor. Die starke Umsatzsteigerung ist dabei in erster Linie den Umsätzen der im Vorjahr erworbenen acardo zu verdanken, die erstmalig mit 10,63 Mio. EUR zu den Konzern-Umsätzen beigetragen hat. Ein ähnliches Bild ergibt sich für die ersten sechs Monate 2024, in denen der Wachstumskurs mit einer Umsatzsteigerung von 7,8 % auf 19,98 Mio. EUR (VJ: 18,53 Mio. EUR) fortgesetzt wurde. Während sich das EBITDA im Geschäftsjahr 2023 aufgrund des starken Umsatzwachstums deutlich auf 3,72 Mio. EUR (-3,86 Mio. EUR) verbesserte, lag es im ersten Halbjahr 2024 mit 0,60 Mio. EUR (VJ: 1,66 Mio. EUR) unter unseren Erwartungen. Zwar belasteten außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Shift4-Vertrag in Höhe von 0,50 Mio. EUR das Ergebnis, aber auch bereinigt um diese Aufwendungen war die Ergebnisentwicklung rückläufig. Ursächlich hierfür war ein starker Anstieg der Personalaufwendungen sowie der sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Nach der erfolgten Übernahme durch Shift4 hat das Management von Vectron die bisher gültigen Prognosen zurückgenommen. Dies vor dem Hintergrund der sich aus der Zusammenarbeit mit Shift4 ergebenden Veränderungen in den Preis- und Angebotsmodellen. Der Vorstand von Vectron plant, die neuen Prognosen für 2024 und 2025 zu veröffentlichen, sobald eine gute Visibilität besteht. Ohne diese Information berücksichtigen wir in unserer Prognoserechnung die bisher gültigen Preismodelle und die Entwicklung im ersten Halbjahr 2024. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwarten wir Umsatzerlöse in Höhe von 40,94 Mio. Euro und für 2025 in Höhe von 50,09 Mio. Euro. Grundlage hierfür sind die Einführung neuer digitaler Module sowie eine deutliche Steigerung der acardo-Umsätze. Die erwartete Umsatzsteigerung sollte sich in einer überproportionalen Ergebnisentwicklung widerspiegeln. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 unterstellen wir jedoch zunächst, sowohl mit Blick auf die Halbjahreswerte als auch auf mögliche Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit dem Shift4-Vertrag, eine leicht rückläufige EBITDA-Entwicklung auf 3,13 Mio. EUR (2023: 3,72 Mio. EUR). Im kommenden Geschäftsjahr erwarten wir dann wieder einen deutlichen Anstieg des EBITDA auf 7,64 Mio. EUR, was einer zweistelligen EBITDA-Marge von 15,3 % entsprechen würde. Als Resultat des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein nahezu unverändertes Kursziel in Höhe von 10,50 EUR (bisher: 10,00 EUR) ermittelt. Hierhin ist die im August durchgeführte Kapitalerhöhung in Höhe von 10 % zu einem Preis von 10,50 EUR je Aktie bereits berücksichtigt. Dieses Kursziel liegt auf dem Niveau des Angebotspreises der Shift4-Unternehmensgruppe in Höhe von 10,50 EUR. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 11,70 EUR vergeben wir das Rating VERKAUFEN. 