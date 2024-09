Sparkassen stecken 300 Millionen Euro in Deutsche Leasing

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die bundesweiten Sparkassen stecken 300 Millionen Euro in ihre Tochter Deutsche Leasing.

Das zusätzliche Eigenkapital soll über eine Kapitalerhöhung in den nächsten drei Jahren in Schritten eingebracht werden und vor allem dem Ausbau der "Green Finance"-Aktivitäten dienen, teilte das Unternehmen aus Bad Homburg am Mittwoch mit. "Mit der gestärkten Eigenkapitalbasis wollen wir im Schulterschluss mit unseren Gesellschaftern, den Sparkassen, einen relevanten Beitrag zur Energiewende leisten", sagte Kai Ostermann, der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Leasing Gruppe.

Ziel sei es, die Energiewende zu unterstützen und bei Projektfinanzierungen im Bereich der Erneuerbaren Energien und des Ausbaus der grünen Infrastruktur in Deutschland weiter zu wachsen. Insgesamt sollen in den kommenden drei Jahren in Konsortien mit Sparkassen Projekte im Kontext der Energiewende und der grünen Transformation mit einem Gesamtvolumen von bis zu sechs Milliarden Euro begleitet werden.

Beim Thema Transformationsfinanzierung handelt die Deutsche Leasing Gruppe als Lösungsanbieter und Begleiter für die Sparkassen-Finanzgruppe. Sie bietet den Sparkassen spezielle Lösungen für unterschiedlichste Transformationsprojekte an – von Energieeffizienz und E-Mobilität über nachhaltige Energieerzeugung bis hin zu Energieverteilung und -speicherung.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Myria Mildenberger; - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)