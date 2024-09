Stühlerücken bei Thyssenkrupps Automotive-Sparte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Autozuliefer-Sparte von Thyssenkrupp bekommt einen neuen Chef.

Volkmar Dinstuhl übernehme zum 1. Oktober die Leitung der Tochter, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Er trete die Nachfolge von Karsten Kroos an, der Ende des Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende September) in den Ruhestand gehe. Dinstuhl übernehme den Posten in Personalunion mit seiner Funktion als Mitglied des Vorstands des Thyssenkrupp-Konzerns. Dinstuhl ist ein Spezialist für Fusionen & Übernahmen und seit 2003 für den Konzern tätig. Der Manager hatte unter anderem den 17,2 Milliarden Euro schweren Verkauf der Aufzugssparte organisiert.

