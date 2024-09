Tagesausblick für 19.09.: Stillstand vor der Fed-Entscheidung. Hugo Boss und Autobauer freundlich.

Der DAX® bewegte sich heute in einer engen Range zwischen 18.700 und 18.750 Punkten. Ein vergleichbares Bild zeigte sich im frühen Handel an den US-Märkten. Die Fed-Entscheidung könnte neue Impulse liefern.

Im Vorfeld der Zinsentscheidung der Fed gaben die Anleihen mehrheitlich ab. Die Renditen zogen somit leicht an. Nach Bekanntgabe der Entscheidung könnte es allerdings zu größeren Schwankungen kommen. Bei den Edelmetallen zeigten sich derweil Gewinnmitnahmen. Gold, Palladium, Platin und Silber stiegen zuletzt kräftig an. Abgabedruck verzeichnete auch der Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil gab auf 73,50 USD nach.

Unternehmen im Fokus

E.ON markierte den höchsten Stand seit 12 Jahren. HelloFresh schob sich über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Oberhalb von EUR 8,90 (50%-Retracementlinie) könnten weitere Kaufimpulse folgen. Hugo Boss kommt bei den Investoren allmählich wieder in Mode. Zweistellig ging es mit der Aktie seit dem jüngsten Tief bereits nach oben. Rheinmetall fing sich nach dem gestrigen Sell-Off. Seit Mitte März pendelt das Papier zwischen EUR 474 und EUR 565 und nähert sich nun der Unterkante des Seitwärtstrends. Verschiedenen Meldungen zufolge könnte der tschechische Investor Kretinsky in den kommenden Monaten und damit früher als zunächst geplant seine Beteiligung an der Stahlsparte von ThyssenKrupp auf 50 Prozent ausbauen. Aktuell hält Kretinsky 20 Prozent. Die Aktie von ThyssenKrupp schob sich heute zurück über die Marke von EUR 3. Heute standen unter anderem Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz und VW auf den Einkaufslisten vieler Investoren. Die Aktien kamen in den ersten zwei Wochen im September stark unter Druck. In den vergangenen Handelstagen deuteten diese Papiere allerdings eine gewisse Stabilisierung an. Heute gaben sie etwas Gas. Die mittelfristigen Abwärtstrends sind jedoch dennoch intakt. Die kommenden Handelstage werden zeigen, ob die Autoaktien nachhaltig das Lenkrad herumreißen. „Grüne Aktien“ wie die Windanlagenbauer Nordex und Siemens Energy waren heute erneut im Aufwind. Die Aktie von Nordex erreichte dabei das Maihoch von EUR 15,20.

Wichtige Termine:

Chinese Commerce Minister Wang to meet EU trade chief Dombrovskis on proposed EV tariffs

Germany-Car sales

Euro Zone-ECB c/a

ECB board member Schnabel speaks

Germany-Current account

United States-Philly Fed New

United States-Current account

United States-Jobless

United States-Existing Homes

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.800/18.990/19.718 Punkte Unterstützungsmarken: 17.078/17.808/18.033/18.180/18.259/18.430/18.572 Punkte Der DAX® bewegte sich heute in einer engen Bandbreite seitwärts. Damit bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend zunächst intakt. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aufwärtsgerichtet. Allerdings ist das Momentum aktuell recht schwach. Auf der Oberseite findet der Leitindex bei 18.800 Punkten eine Widerstandsmarke ehe das Allzeithoch in greifbare Nähe kommt. Rücksetzer bis 18.572 Punkte dürften das bullishe Bild nicht trüben. Kippt der Index jedoch unter diese Marke droht eine Konsolidierung bis 18.430/18.259 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 31.07.2024 – 18.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 19.09.2019 – 18.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 96,41* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 116,03** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 116,24*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.09.2024; 17:10 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 2,10* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 5,04 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,80 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,16 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.09.2024; 17:10 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.