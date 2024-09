DAX® - Kurs Rekordhoch?

Der DAX® verharrte gestern in abwartender Haltung wie das vielzitierte „Kaninchen vor der Schlange“. In diesem Fall konkret vor der Zinsentscheidung seitens der US-Notenbank. Charttechnisch schlägt sich dieses Verhaltensmuster in einer mehr als engen Tagesrange von gerade einmal gut 60 Punkten, einem kleinen Kerzenkörper sowie einem erneuten „inside day“ nieder. Doch das dürfte sich heute ändern. Eine wichtige Orientierungshilfe stellen dabei die amerikanischen Indizes dar. Sowohl der S&P 500® (5.690 Punkte) als auch der Dow Jones® (41.982 Punkte) haben gestern neue Allzeithochs erreicht. Wenngleich diese Rekordstände nicht ganz gehalten werden konnten, sodass letztlich „shooting star“-Muster zu Buche stehen, dürfte diese Entwicklung den DAX® heute doch beflügeln. Vor diesem Hintergrund geht der Blick hierzulande in Richtung der historischen Rekordstände bei 18.893/18.991 Punkten. Der Vorstoß in „uncharted territory“ würde nochmals für ein echtes charttechnisches Ausrufezeichen sorgen. Einziger Wermutstropfen: das Sentiment. So signalisiert die jüngste Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) mit einem Bullenanteil von 50,8% kurzfristig eine recht optimistische Grundhaltung.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

